Toni Cetinski: 'Teško da ću ikad više kročiti u Srbiju, a prijetnje smrću ću skupljati'

Poznati hrvatski pjevač Tony Cetinski javno je progovorio o ozbiljnim prijetnjama koje, kako tvrdi, stižu na adresu njega i njegove obitelji, a sve zbog njegove odluke da otkaže nastup u novosadskoj dvorani SPENS.

Cetinski je svoja iskustva iznio putem komentara na društvenim mrežama, reagirajući na objavu Marin Medaka, koji sebe opisuje kao “domoljubnog tekstopisca koji čuva sjećanje na kalvariju hrvatskog naroda i put do slobode”. Pritom nije otkrio pojedinosti o tome tko stoji iza prijetnji ni na koji mu se način obraćaju.

“Svjesno sam si zatvorio vrata zbog kojih sam se pokajao što sam ih ikada i otvorio. Teško da ću nakon svega ikada više poželjeti tamo kročiti. Prijetnje smrću meni i obitelji samo ću marljivo prikupljati i prijavljivati nadležnim službama”, napisao je Cetinski.

Uz to je ponovio žaljenje zbog ranijeg nastupanja na toj lokaciji: “Da ponovim, da sam ikada znao nikada tamo ne bih ni nastupao i zato se još jednom duboko kajem i ispričavam svima koji su se osjetili poniženo i bolno.”