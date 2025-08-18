Tomo Medved posjetio vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama: 'Vatrogasci su odradili odličan posao u protupožarnoj sezoni '

Ministar Tomo Medved i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković danas su medijima dali osvrt na dosad provedene aktivnosti u protupožarnoj sezoni te iznijeli planove za naredno razdoblje.

''Vatrogasni sustav je, zajedno sa drugim sastavnicima sustava domovinske sigurnosti, odgovorio svim izazovima dosadašnjeg dijela protupožarne sezone. Priprema i provedba dosadašnjeg dijela je na visokoj razini. Svaki požar gasi se odmah sa svim raspoloživim resursima te se po potrebi uključuju zrakoplovi kao i intervencijske vatrogasne postrojbe HVZ. Na zahtjev drugih država putem rescEU mehanizma EU Republika Hrvatska je pokazala svoju solidarnost i više puta su za pružanje međunarodne pomoći angažirane protupožarne snage'', kazao je Medved.

Samom predstavljanju aktivnosti protupožarne sezone prethodio je sastanak svih vatrogasnih zapovjednika, a osnovna lekcija jest da se kroz sustav nadzora djeluje odmah u što kraćem vremenu s optimalnim snagama te se požar sanira i zaustavlja u širenju.

''Naši građani i turisti mogu imati potpuno povjerenje u Vatrogasnu zajednicu i sustav Domovinske sigurnosti. Republika Hrvatska može biti ponosna na naš vatrogasni sustav, organizaciju i sve hrabre vatrogasce u sustavu. Vlada je u proteklim godinama uložila znatna sredstva u vatrogastvo kako bi odgovorili na izazove koji nas očekuju'', pojasnio je Medved.

U požarnoj sezoni 2025.godine veći je broj požara, ali je značajno manje opožarenih površina u odnosu na 2024. godinu (preko 70%).

''Nije bilo smrtno stradalih ni teže ozlijeđenih vatrogasaca ni civila na intervencijama gašenja požara. Protupožarni sustav provodi učinkovito sve aktivnosti. Koordinacija s jednog mjesta i stalna suradnja županijskih vatrogasnih zapovjednicima je ključna. Svaki požar gasi se odmah sa svim raspoloživim resursima. Potrebno je konstantno upozoravati građane i turiste na odgovorno ponašanje tijekom požarne sezone'', kazao je Tucaković.

I ovoga puta glavni vatrogasni zapovjednik dotaknuo se zapuštenih parcela koje vatrogascima znatno otežavaju pristup opožarenom području.

''Naći ćemo rješenje kako doskočiti zapuštenim parcelama, te vjerujem da ćemo riješiti i pitanje napuštenog i nepristupačnog zemljišta. Đaba nam sav vatrogasni sustav, oprema i ljudstvo ako nam je onemogućen pristup požarištu'', kazao je Tucaković.

Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević istaknuo je kako je Splitsko-dalmatinska županija najopterećenija i najviše izložena požarima.

''Imali smo oko 4.800 vatrogasnih intervencija, 1.200 požara, oko 800 požara otvorenog prostora. Najteže je bilo u Pisku i Krilu Jesenice gdje su dva požara zahvatila 100 hektara. Prošle godine bila je puno veća izgorena površina , Vrsine preko 1.000 hektara, Tučepi , a nadamo se kako ove godine neće do toga doći. Napredujemo iz godine u godinu, na zavidnoj smo razini po ljudstvu i tehnici ali posljednjih godina imamo puno požara od grmljavinskog nevremena, dosta bure tijekom ljeta te nam to stvara probleme'', kazao je Kovačević.