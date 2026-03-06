Tommy izlazi na burzu najvećim IPO-om u Hrvatskoj? Tomislav Mamić: 'Uskoro donosimo odluku'

Ako se to dogodi, radilo bi se o najvećem IPO-u u hrvatskoj povijesti jer se iznos kapitala koji se planira prikupiti kreće između 180 i 200 milijuna eura, barem po trenutnim procjenama.

'Ovisno o ukupnim kretanjima u hrvatskom i svjetskom gospodarstvu, kao i o geopolitičkoj situaciji, donijet ćemo konačnu odluku', rekao je Mamić za tportal, ne želeći ulaziti u pojedinosti.

Iz tvrtke Tommy za tportal su službeno rekli o svom mogućem velikom razvojnom koraku:

'Kao vodeći maloprodajni lanac u Dalmaciji, Tommy je strateški usmjeren na povećanje prisutnosti na nacionalnoj razini i proširenju vlastitih kapaciteta proizvodnje. Stoga ozbiljno razmatramo opciju izlaska na burzu kao sljedeću stepenicu u našem razvojnom procesu. U tom smislu provodimo i određene pripremne aktivnosti, no konačna odluka o javnoj ponudi dionica još nije donesena', kazali su u ovoj tvrtki.

Odrađen road show

Neslužbeno se može doznati da je već odrađen road show, kojim su potencijalnim velikim investitorima – između ostalog i mirovinskim fondovima – održane prezentacije eventualnog IPO-a i izlaska tvrtke na burzu, a reakcije su pozitivne. Posao pripreme IPO-a obavljaju InterCapital i Zagrebačka banka.

Prvu informaciju o mogućem značajnom koraku za hrvatsko gospodarstvo, ali i za tržište kapitala, ovog tjedna donio je novinar Jutarnjeg lista Jozo Vrdoljak. Po njemu, nakon izlaska na burzu Tommy planira investirati između 300 i 350 milijuna eura u vrlo kratkom roku, prije svega u jačanje primarne proizvodnje. Spominje se proširenje kapaciteta pekarske industrije Bobis za više od 30 milijuna eura, kao i značajna ulaganja u Petason – u proširenje kapaciteta, modernu tehnologiju, razvoj kooperacije te u vlastite farme junadi, svinja i pilića.

Ova tvrtka danas ima nekoliko značajnih kooperanata, mahom u Slavoniji, a u budućnosti ih želi ojačati te sirovinu za svježe meso i mesne prerađevine osigurati potpuno iz vlastitih izvora.

Plan ulaganja, dakako, pretpostavlja i širenje prodajne mreže Tommyja, kao i moguće akvizicije.

Tvrtka u vlasništvu splitskog poduzetnika Tomislava Mamića već je ranije provela organizacijsko restrukturiranje te profesionalizirala menadžment, a vlastite nekretnine izdvojila je u posebnu tvrtku Tommy 1992, pa se može reći da su odrađene predradnje za izlazak na burzu, što podrazumijeva još veći stupanj transparentnosti i viši standard javnog izvještavanja.

To je učinjeno prije nešto više od pet godina, kada se špekuliralo da Mamić namjerava prodati manjinski udio strateškom partneru, a možda čak i kompletnu tvrtku nekom od zainteresiranih stranih ulagača. U jednom periodu razmatrala se i opcija izdavanja korporativnih obveznica, no i od toga se odustalo.

U međuvremenu je Tommy proširio svoju maloprodajnu mrežu i učvrstio svoju poziciju lidera u Dalmaciji, a akvizicijom Brodokomerca osvojio je dio tržišta na širem riječkom području. Planovi predviđaju dodatno širenje u Dalmaciji, Rijeci, Istri i Zagrebu, a moguće i na području Bosne i Hercegovine.

Dobra krvna slika

Po dosad dostupnim neslužbenim informacijama i preliminarnim izračunima na osnovi EBITDA-e za prošlu godinu, koja iznosi oko 80 milijuna eura, javnom ponudom 25 do 30 posto udjela u tvrtki Tommy na tržištu bi se moglo prikupiti planiranih 180 do 200 milijuna eura novog kapitala. To se poklapa s procjenama financijskih stručnjaka koji su za tportal neslužbeno objasnili da se vrijednost tvrtki, pojednostavljeno, dobiva tako što se godišnja EBITDA pomnoži s multiplikatorom koji za ovu branšu obično iznosi između sedam i 10, piše tportal.

Dodatna povoljna okolnost za Tommy jest da je tvrtka u ovom trenutku iznimno nisko zadužena, s tek 113 milijuna eura dugoročnih obveza, a one se uglavnom odnose na ugovore o najmu poslovnih prostora. Tvrtka je nedavno otvorila moderan logistički centar u Dugopolju te danas ima 230 prodajnih mjesta u Hrvatskoj, u kojima je, kako tvrde, zastupljenost hrvatskih proizvoda na policama veća od 70 posto. Procjenjuju da njihove trgovine posjeti više od 70 milijuna kupaca godišnje.

Na razini cijele grupacije, s tvrtkama Bobis i Petason, Tommy zapošljava 5300 ljudi i najveći je privatni poslodavac u Dalmaciji.