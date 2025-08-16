Tommi Mischell: “Šibensku šansonu šaljemo u sve krajeve svijeta”

Festival dalmatinske šansone u Šibeniku izazvao je golem interes medju hrvatskim iseljeništvom nakon što su organizatori objavili kako će po prvi put omogućiti prijenos uživo u svim krajevima svijeta.

"Razveselile su me poruke iz svih krajeva svijeta. Naši iseljenici pitaju razne tehničke detalje kako pratiti Šansonu. U ćakuli s njima mi se čini da mnogi žele ili vratiti se u Domovinu ili održavati što čvršće veze", kazala je Tommi Mischell, direktorica Festivala dalmatinske šansone koji će se u Šibeniku održati 22. i 23. kolovoza. Kako i sama želi što više svoj život i poslove iz Sjedinjenih Država prebaciti u Hrvatsku, reakcije publike navele su je na novu ideju.

"Odlučila sam nakon Šansone posvetiti se pripremi svoje nove pjesme koja će biti baš na ovu temu povratka u rodni kraj. Pjesma se zove Bonaca i u pitanju je legendarni šibenski autor Dušan Šarac, a stihove je napisao Ivo Šćepanović. To će biti kao neki bonus Festivala dalmatinske šansone na kojem će se raditi kad se festivalska svjetla pogase", najavila je Tommi Mischell.

U međuvremenu, Šansona je i prije početka izazvala veliki interes zboh povratka na scenu Mirne Berend koja će festival voditi u paru sa Brankom Uvodićem. Oni će biti na pozornici druge, natjecateljske večeri 23. kolovoza, dok će prvu revijalnu večer posvećenu nezaboravnom tenoru Vinku Coci 22. kolovoza u voditeljskoj ulozi preuzeti glumac Joško Ševo.

Ove će godine preko streaminga Festival dalmatinske šansone po prvi put biti uživo dostupan na svim kontinentima, a pored toga prijenos uživo će ići i na glazbenoj televiziji CMC.

Festival će otvoriti revijalna večer u spomen na Vinka Cocu, nakon čega će se u natjecateljskoj večeri 23. kolovoza na pozornicu penjati:

Ibrica Jusić, Darko Domijan, Djani Stipaničev, Djani Maršan, Nenad Vetma , Mate Grgat, Zorica Andrijašević, Marko Pecotić Peco, Amir Kezic Leo, Boris Oštrić, Bruno Krajcar, Šimun Ševerdija, klapa Trogir, Branimir Bubica i klapa Sebenico, klapa Žirje, ženska klapa Preženca iz Zadra, kantautori Antonio Perina, Alex Jadro, Yoshka…

Festival dalmatinske šansone tradicionalno otvara vrata i mladim izvodjacima pa ove godine stižu Martin Kosovec, Andrina Frleta, Anita Žagar, Dino Miklaušić, Antonio Hranić i Karla Miklaušić te Lana Mandarić.

“Iz Skopja nam dolazi mlada Ana Petan, a iz Novog Sada šansonijer Nemanja Nešić. Istaknula bih i da je Neno Belan tu kao skladatelj i producent pjesme koju će izvesti Zadranka Lucija Marcelić i Pink Noise. Kao autori na festivalu su i Nenad Ninčević, Dušan Šarac, Grigor Koprov, Elvis Stanić…”, otkrila je o programu Tommi Mischell.

Festival će izravno prenositi i Hrvatski radio, a ulaznice za obje festivalske večeri dostupne su preko sustava Entrio.