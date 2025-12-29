Tomašević: Nijedan gradonačelnik do sad nije tužen zbog zabrane Thompsonovih koncerata

Nakon što je pjevač Marko Perković Thompson najavio pokretanje tužbi, a njegov odvjetnik Andro Marijanović kaznenu prijavu protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arene Zagreb Sretana Šarića zbog navodnog onemogućavanja održavanja drugog koncerta, Tomašević je u razgovoru za HRT poručio kako stoji iza svojih odluka te da se neće povlačiti pred političkim i pravnim pritiscima.

Gradonačelnik je naglasio kako Thompsonovi koncerti nisu dopušteni u brojnim hrvatskim i europskim gradovima, pri čemu je postavio pitanje koliko je kaznenih prijava do sada podneseno protiv gradonačelnika tih gradova. Prema njegovim riječima, koliko je poznato, nijedna. „Ne spuštam se na razinu da komentiram prozivke i uvrede“, poručio je Tomašević, istaknuvši kako se politička borba i promjene vlasti u Hrvatskoj odvijaju isključivo putem izbora. Podsjetio je da je prije osam godina ušao u politiku, da je demokratski izabran te da će i dalje donositi odluke za koje smatra da su ispravne, bez obzira na pritiske.

Govoreći o koncertu održanom u kolovozu, Tomašević je rekao kako je Grad dao dozvolu u dobroj vjeri, no da nije očekivao da će se u središtu glavnog grada pjevati ustaške pjesme, uključujući pjesme o Juri i Bobanu. Posebno je problematičnim ocijenio činjenicu da je nekoliko dana nakon toga u Hrvatskom saboru izostala reakcija na korištenje ustaškog pozdrava, koji je, kako je naglasio, protuustavan.

Prema njegovim riječima, zakonodavna, sudska i izvršna vlast nisu nakon tog koncerta odradile svoj posao. Kada je na to javno upozorio, dobio je odgovor da je to problem Grada Zagreba jer je koncert bio dopušten. „U redu“, rekao je Tomašević, „onda više neće biti koncerata na gradskim površinama.“

Gradonačelnik je ponovio kako smatra da je spomenuti pozdrav ustaški i protuustavan te da Grad Zagreb ima obvezu regulirati korištenje javnih, odnosno gradskih prostora. Istaknuo je kako ne može i ne želi odlučivati o tome hoće li Thompson nastupati u privatnim prostorima, ali da je odgovornost Grada jasno definirati pravila za javne površine i objekte u njegovoj nadležnosti.

"Odluka o koncertu planiranom za 27. prosinca donesena još prije koncerta na Hipodromu te nije točno da se na svakom Thompsonovu koncertu koristi sporni pozdrav. Na koncertu održanom u siječnju na Trgu bana Jelačića takvih povika nije bilo". poručio je Tomašević, prenosi Večernji list.