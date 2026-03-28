Tomašević: "Građani će dobiti financijsku pomoć za oštećene krovove, prozore, ograde i automobile"

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević je, u razgovoru za Novu TV, istaknuo da je više od 1000 radnika radilo na sanaciji štete, a još tisuće su obavljale svoje kako bi grad mogao funkcionirati u svakodnevnom smislu.

Zahvalio je Tomašević službama koje su radile i građanima koji su poslušali upute pa su ozlijeđene, i to lakše, samo tri osobe. No, nisu se svi držali upozorenja, naime, jedan se građanin uputio na Medvednicu iako ga je HGSS upozorio da ne ide gore. Ozlijedio je koljeno, a HGSS-ovci su ga spašavali sat i pol.

Tomašević je apelirao na građane da ne idu na Medvednicu i u parkove: "Ima jako puno oštećenih stabala i trebat će tjedni, možda i mjeseci da se to sanira."

Kaže da će sanacije na javnim zgradama biti brzo gotove, osim u slučaju tri do četiri objekta: "Ozbiljnije je stradala škola u Remetama, gdje je odletio limeni krov iz 2012. godine."

Opet ništa od elementarne nepogode

Gradonačelnik je naglasio da u slučaju Grada Zagreba situacija nije jednostavna kad je riječ o prolgašenju elementarne nepogode. "S obzirom na to da je Zagreb i Grad i Županija šteta bi morala biti čak 300 milijuna eura."

Podsjetio je da je procijenjena vrijednost šteta nastalih na građevinama u Zagrebu uslijed nevremena u srpnju 2023. bila oko 25 milijuna eura, a sada se očekuje da će biti veća.

Najavio je da će biti financijske pomoći za one građane koji su imali štetu na automobilima i objektima – krovovima, prozorima, ogradama: "U ponedjeljak ćemo objaviti gdje se i kako što jednostavnije mogu prijaviti štete, a razgovarat ćemo i s Vladom". Dodao je i kako će rasporediti snage da se pripreme za eventualno novo loše vrijeme i da su pozvani i volonteri civilne službe u sedam gradskih četvrti."