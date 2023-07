'TO ME MOŽE ZAVESTI': Danijela Dvornik otkrila što je privlači kod muškaraca

Danijela Dvornik često na Instagramu dijeli trenutke iz privatnog života, a povremeno odgovara i na pitanja svojih pratitelja.

U novoj je objavi otkrila da je dobila puno pitanja na koja će ovih dana pomalo odgovarati, a prvo pitanje na koje je odgovorila bilo je: traži li muškarca i zašto ga nema, piše Story.

‘To mi je jedno od gorih pitanja, tražim li muškarca i zašto nemam muškarca. Tražim li uopće muškarca i to je pitanje. Ne znam kako to tražiti muškarca? Trebam li ići po društvenim mrežama ili da šećem po rivi, gledam frajere i ulijećem? Jednostavno nisam taj tip. Meni muškarac mora biti šarmantan, mora mi se dogoditi’, započela je Danijela.

Otkrila je u nastavku i kakvi muškarci je privlače, ali koji dio tijela posebno gleda.

‘On mora biti duhovit, pretpostavljam da mora biti i kreativan jer ja volim takve tipove, volim one koji rade nešto s rukama. Ruke su mi jako važne kod muškarca. Ako su njegovane, ako su lijepe, glatke… To je nešto što me može zavesti’, otkrila je.

Ruke je na muškarcu, priznaje, mogu i odbiti.

‘Ne volim krumpiraste prste, prljave i izgrizene nokte, ili onako grube ruke. Ne mogu uopće zamisliti da me tako nešto može dotaknuti. Vama to sad može izgledati glupo, ali to je nešto što mi govori dosta o muškarcu i ono što je meni bitno’, zaključila je.

U komentarima se razvila rasprava na ovu temu, a iako su mnogi Danijelu podržali, našao se i jedan komentar koji u kojem ju je osoba prozvala zbog njenih kriterija i zaključila: ‘Da si takvog tražila prije 30 godina ne bi ti bivši muž bio taj koji je’.

‘Ne poznaješ me pa ne možeš ni govoriti, a moj muž je bio sve ono sto sam opisala , duhovit, šarmantan sa stilom i s lijepim rukama, ali i divnom dušom‘, odgovorila joj je Danijela.