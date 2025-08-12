To, kralju: Gospodin od 82 godine skočio s Masleničkog mosta

Maslenički most ovih je dana bio poprište nesvakidašnjeg prizora – 82-godišnji Amerikanac Richard Dinar postao je najstarija osoba koja je ikad izvela bungee jump na toj lokaciji.

Ekipa za bungee jumping iz Maslenice objavila je vijest na društvenim mrežama, uz fotografiju nasmijanog Richarda i riječi divljenja: "Čovjek, legenda — Richard Dinar (82), naš najstariji skakač ikad! Još uvijek se smiješi, još uvijek neustrašiv, još uvijek ruši rekorde."

Richardov osmijeh nakon skoka najbolje govori o njegovom duhu – bez straha, s osmijehom i spremnošću za nove izazove, dokazao je da godine nisu prepreka za ostvarenje uzbudljivih snova.