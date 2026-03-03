To je bila velika tragedija na Mosoru. Braća su poginula stotinjak metara od planinarskog doma. Sada je na tom mjestu spomen-ploča

Na današnji dan, 3. ožujka 2018. godine, preminula su braća Stamenov svega stotinjak metara od planinarskog doma Umberto Girometta na Mosoru

Na današnji dan prije točno osam godine na Mosoru se dogodila neviđena tragedija. U razmaku od pet minuta preminula su braća Milan Miki i Aleksandar Bugi Stamenov.

Obojica su doživjela infarkt. Miki prvi, kada je na izvoru kraj planinarskog doma uzeo vodu, a onda i Bugi, njegov tri godine stariji brat kojem se srce slomilo od tuge kada je vidio njegovo beživotno tijelo.

Dva brata su taj dan zajedno s ekipom, kao i mnogo puta do tada, otišli na Mosor, uživati u prirodi. Bili su zaljubljenici u planine i planinarenje.

3. ožujka 2018. nešto prije 19 sati mlađi brat Milan se zaputio se iz Planinarskog doma na obližnji izvor vode, koji se nalazi 100-tinjak dalje, kako bi donio vode. Kako se on nije vraćao, jer za odlazak po vodu i povratak u Dom treba svega nekoliko minuta, njegov brat Aleksandar i prijatelji, koji su se zabrinuli što ga nema zaputili su ga se potražiti.

Ubrzo je, kad je Milanovo tijelo pronađeno beživotno blizu izvora na predjelu Ljuvač, od šoka i Aleksandar doživio srčani udar i preminuo.

Nakon godinu dana od njihove smrti na Mosoru je otkrivena spomen ploča.

Braća Stamenov bili su iskusni planinari. Oba su bili članovi HPD Mosor, a Aleksandar je bio i pridruženi član HGSS-a te je sudjelovao u više akcija spašavanja. Gotovo svaki vikend provodili su na Mosoru gdje su s osmijehom dočekivali planinare i izletnike, te svakom od njih bili na usluzi kada zatreba.