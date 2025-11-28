Tko želi raditi u Odjelu za članstvo Hajduka?

Hajdukov Odjel za članstvo traži studentsko pojačanje koje posjeduje komunikacijske vještine i odgovorno je u obavljanju posla te ima izraženu ljubav prema Hajduku.

"Ako ispunjavaš ove uvjete i želiš biti dio navijačke priče na ovaj način te uz to voliš timski rad, poznaješ engleski jezik i rad na računalu – baš tebe tražimo! Posao referenta u Odjelu obuhvaća izradu članstva, prodaju ulaznica i pretplata te svakodnevnu komunikaciju s članovima. Uz primarne poslove nudi se i mogućnost kreativnog rada s ciljem poboljšanja usluga prema članovima i aktivnostima povećanja broja članova", stoji na stranicama Hajduka.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Odjel za članstvo ima pojačane aktivnosti početkom kalendarske godine i tijekom ljetnih mjeseci.

"Natječaj se odnosi na zimski period (prva 2 mjeseca) uz mogućnost povremenog rada tijekom cijele godine, kao i stalnog zaposlenja, ovisno o potrebama Odjela za članstvo. Svi zainteresirani trebaju na natjecaj@nashajduk.hr do 2. prosinca poslati e-mail sa svojim životopisom i motivacijskim pismom", stoji na stranicama HNK Hajduk Split.