'TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?' Šibenčanin Ante poslušao suprugu pa ostao bez 18 tisuća eura

Pitanje za 18.000 eura bilo je u ovotjednom izdanju kviza Tko želi biti milijunaš? kobno za dva natjecatelja.

Čakovčanin Radovan Radiković na 12. je pitanju riskirao, netočno odgovorio i kući otišao s 5000 eura. Profesor povijesti Ante Živković na istom je pitanju prihvatio mišljenje džokera zovi, svoje supruge, i kviz napustio također s iznosom drugog praga.

Radovan Radiković, diplomirani inženjer geologije, odgovarajući na pitanje za 700 eura otvorio je ovotjedno izdanje kviza. Odmah je iskoristio prvog džokera i to, na preporuku Tarika Filipovića, pitaj publiku. Pitanje je glasilo: "Tko je skončao 10. thermidora godine II.?" Za Nečasnog glasalo je 41% publike, Neustrašivog 11%, Nesalomljivog 29%, Nepotkupljivog 19%.

Tarik se, nakon glasanja publike, ispričao na preporuci džokera, a natjecatelj je kao konačni odgovor naveo D - Nepotkupljivi i točno odgovorio na sedmo pitanje.

Za prelazak drugog praga Radovan je zatražio drugog džokera jer je zapeo na filmsko-glazbenom pitanju. Nije znao čiji Rondo u a-molu svira u pozadini ako su u ljubavnom trokutu Žigon, Bašić i Dravić. Beethovenov, Mozartov, Bachov ili Schönbergov?

Natjecatelj je mislio kako je riječ o Beethovenu, no džoker zovi bio je siguran kako je u toj sceni u filmu Rondo glazbena pozadina bila Mozartov Rondo u a-molu. Zahvaljujući džokeru, Radovan je točno odgovorio na 10. pitanje i osvojio 5000 eura.

Na 11. pitanju iskoristio posljednji džoker

Na sljedećem, 11. pitanju, Radovan je iskoristio posljednji džoker. Pitanje za 10.000 eura glasilo je: "Košarkaš Nikola Plećaš nije putovao na OI u Montrealu 1976. jer je prije natjecanja...", a ponuđeni odgovori bili su: A - uzimao kapi za nos; B - ozlijedio rame; C - nokautirao suca i D - snimio reklamu, prenosi Index. Nakon džokera pola-pola ostali su odgovori A i D, a kako je natjecatelj i sam mislio da je odgovor D, to je naveo kao konačni i došao do iznosa od 10.000 eura.

Odgovor na 12. pitanje za 18.000 eura Radovan nije znao, ali je riskirao - kako je rekao, bio je na televiziji i vidjele su ga strine i ujne. Nažalost, netočno je odgovorio i kući je otišao s 5000 eura. Nije znao da je Louis Blériot 1909. osvojio nagradu od 1000 funti. Mislio je da je riječ o Rolandu Garrosu, a u ponudi su bili i Adolphe Pégoud te René Fonck.

Ante iskoristio tri džokera. Poslušao suprugu pa ispao iz kviza

Sljedeći je na stolac nasuprot Tarika sjeo Ante Živković, podrijetlom iz okolice Šibenika. Došao je u pratnji brata Grge, koji je slavio 30. rođendan, te su mu okupljeni u studiju čestitali prigodnom pjesmom.

Profesor povijesti u zagrebačkoj OŠ Augusta Harambašića na sedmo je pitanje, za 600 eura, točno odgovorio zahvaljujući džokeru pitaj publiku. Pitanje je glasilo: "Bodljikavo prase obitava u Starom, a drvolazac u Novom svijetu. Oboje su... ". Ponuđeni odgovori bili su: A - balegari, B - merkati, C - mravojedi ili D - dikobrazi.

Na 9. pitanju, za 2500 eura, iskoristio je džoker pola-pola jer nije znao koji su prizor naslikali Millet, Van Gogh i Munch - prvi s ruba šume, drugi iz mentalne ustanove, a treći iz hotelske sobe. U ponudi su bili: A - Terasa kavane, B - Suncokreti, C - Crveni vinogradi i D - Zvjezdana noć.

Na pitanju za 18.000 eura zatražio je posljednjeg džokera, suprugu Karmen. Tražilo se čega od navedenoga ima najviše u ljudskom tijelu - Henleovih petlji, Eustahijevih cijevi, Golgijevih aparata ili Langerhansovih otočića.

Ni džoker zovi, supruga, nije bio siguran. A Ante se odlučio kockati i poslušati Karmen kako bi joj opet mogao reći da ga sabotira - i kao konačni odgovor naveo njezinu sugestiju. I kviz napustio s 5000 eura…