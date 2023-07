TKO UNIŠTAVA TURIZAM U GRADU SPLITU? "Puljak i Ivošević bi bankrotirali i Veneciju da im je dat za sezonu ili dvije"

Predsjednik HDZ-a Split Tomislav Šuta i državni tajnik za turizam Tonči Glavina na konferenciji za medije održanoj danas, 1. srpnja u 10:30 sati u prostorijama stranke govorili su na temu održivog turizma. U uvodu je Šuta iznio osnove plana o kojima bi se trebalo razgovarati na tematskoj sjednici.

"Treća godina gradonačelnikova mandata je u tijeku, a ono što treba naglasiti je da je u samom gradu evidentan jedan komunalni nered, jedna neodrživost. Uopće nema jasnih planova i izvršenja nekih strateških dokumenata koji su bitni u ovom trenutku, s obzirom da je treća godina mandata u tijeku", započeo je konferenciju za medije Tomislav Šuta.

Ono što HDZ želi ponuditi, kaže, jesu rješenja koja su konstruktivna, koja Grad Split zaslužuje, na primjeru drugih gradova.

"Po nama, jedan od primjera za Grad Split sigurno je Grad Dubrovnik, Grad Šibenik, Zadar a možemo spomenuti Pulu. I to je jedan smjer koji želimo da naš Grad Split dobije", rekao je.

"Ono što bi odmah na početku istaknuo je da smo mi trenutno prikupili dovoljno potpisa po pitanju održavanja tematske sjednice po pitanju održivosti turizma u Gradu Splitu. To sve skupa ćemo predati predsjedniku Gradskog vijeća i očekujemo da se sjednica održi. Cilj same sjednice Gradskog vijeća koja će uskoro biti je da ponudimo rješenja, i neke četiri stvari koje bi mi ponudili kroz određene zaključke, a zaključci koji će biti podloga za Gradsko vijeće jesu i održavanje okruglog stola gdje nam je plan dovesti i predstavnike grada Dubrovnika, Šibenika i Zadra, vidjet ćemo i što se tiče same Pule", objasnio je.

"Put s jasnom vizijom i misijom je za naš grad jako potreban"

Prema Šuti, cilj je da se donesu zaključci po pitanju same strategije turizma.

"Smjer je potreban i vrlo jasno se treba odrediti gdje mi želimo biti kao destinacija i put s jasnom vizijom i misijom je za naš grad jako potreban. Ono što vidimo je da u gradu po pitanju samog upravljanja plažama praktički nemamo nikakvih jasnih smjerova. Mi praktički uređenih plaža od Žnjana, Bačvica, dalje do Kašjuna praktički nemamo, i to je nešto što želimo da se donese jasan zaključak po pitanju upravljanja plažama na području grada Splita.

Jedna od bitnih stvari po pitanju samog razvoja turizma u gradu Splitu je i donošenje prostorno planske dokumentacije na samom području cijelog grada, jer to je jedna osnova po pitanju izdavanja svih bitnih dokumenata u razvoju turizma. I naravno, ono što je jako bitno, je razvoj ponude cjelogodišnjeg turizma. Da se u tom dijelu pozicioniramo po pitanju kongresnog turizma, zdravstvenog turizma, enogastronomije.

Iz svega ovoga se može vidjeti da sam gradonačelnik jednostavno sa svojim dogradonačelnikom praktički ništa nije učinio i da smo mi taoci njegove samopromocije i liječenja aktivističkih kompleksa samog dogradonačelnika Bojana Ivoševića", zaključio je Šuta.

"Mi jednostavno moramo u Gradu Splitu podvući crtu"

Državni tajnik za turizam Tonči Glavina podržao je kampanju lokalnog HDZ-a o održivom turizmu i, detaljnije je komentirao nekoliko ključnih stvari.

"Nadovezujući se na sve ovo što je rekao gospodin Šuta, mi jednostavno moramo u Gradu Splitu podvući crtu i reći da ovo što sada imamo jednostavno više ovako dalje ne može. Mi moramo spriječiti jednu veliku ugrozu koja nam se trenutno događa u Splitu a to je potencijalno uništavanje destinacije koja se drugog radila i koja se dugo razvijala zahvaljujući jakom naporu investitora u ovaj grad, zahvaljujući odličnim kapacitetima koji su gradili što hotelijeri što privatni mali iznajmljivači. Gastronomija i proizvod enogastronomije koji su razvili našoj ugostitelji visoke dodane vrijednosti. Brodari, odnosno prijevoznici i na kopnu i na moru, i tako dalje. Dakle, dionici koji su uistinu izgradili Split i stvorili jedan imidž destinacije koje poželjna i zahvaljujući kojih smo mi prošli iz destinacije tranzitnog turizma u destinaciju u koju gosti dolaze", rekao je.

"Međutim ni sada trenutno u gradu Splitu imamo jednu kompletnu drugu sliku. Dakle, mi nismo danas u prvih par mjeseci mandata aktualne gradske vlasti. Mi smo danas na polovici mandata, dakle u trećoj godini mandata kada bi vaše turističke politike ne samo već trebale postojati, nego na određeni način bi se već trebale implementirati, tako da jedan mandat od četiri godine mogu dati nekakav jasno vidljiv rezultat", nastavio je.

"Grad Split trenutno nema nikakvu turističku politiku. Kakva ste vi turistička destinacija ako uopće ne znate reći što st, što želite biti, kojim se tržištima obraćati i na koji način. Ja postavljam pitanje na koji način se Split kao turistička destinacija predstavlja na svim svjetskim velikim smotrama, manifestacijama i tržištima? Koji turistički proizvod mi kao grad Split promoviramo? Toga u Splitu trenutno nema.

Ne možete razvijati turizam bez bilo kakve turističke politike i onda se baviti posljedicama. Ovo što oni nazivaju turističkom politikom pa se vežu konkretno uz dokumente kao što su komunalni red javni red i mir - ljudi, to nije turistička politika, to je bavljenje posljedicama. Mi trebamo razvijati destinacije, a primjeri dobre prakse su svugdje oko nas. Ako ne želite uzimati primjere HDZ-ovih gradova, imate mnoge druge koji nisu HDZ", rekao je Glavina.

"Ono što je ova gradska politika uspjela napraviti je posvađati se sa svima"

"Sad ću vam reći što je napravila ova politika gradska koja je dovela Split do ove pozicije do koje je. Ono što je uspjela napraviti je posvađati se sa svima", prozvao je trenutnu vlast u Splitu.

Glavina je prozvao aktualnu vlast i zbog "ratovanja s hotelijerima".

"On se svađa s hotelijerima i investitorima koji su praktički pred otvaranje. Šalje poruku koja ide u svjetske medije da takve investicije iz ovih ili onih razloga nisu dobrodošle. Pa ljudi, što mi radimo? Pa, jeste vi normalni? Tako se ne upravlja destinacijom.

Destinacijom se upravlja da se sa svima komunicira. Gradonačelnik ne želi komunicirati sa predstavnicima Hrvatske gospodarske komore, sa hotelijerima, agencijama, prevoznicima, oni se ne žele s njima naći na sastancima. Na Turističkom vijeću Grada Splita se svađa sa vijećnicima Hrvatske turističke zajednice i kaže da će on biti protiv određenih odluka.

Politika se vodi tako da mi sve dionike okupimo na jednom mjestu i dogovorimo se koja je naša vizija, i da vidimo što građani žele. Imate primjere dobre prakse iz cijele Hrvatske, ne treba ići daleko. Tako se stvara jedna kohezivna turistička politika koja rezultira nečim.

Nisu krivi HDZ ili SDP ni Kerum. Za ono što se sad trenutno događa u gradu Splitu isključivo je odgovaran Grad Split i njegovo aktualno vodstvo. Uostalom, ako hoćete reći da su ovi drugi prije toga bili krivi oni su cijenu toga platili na izborima i odabran je gradonačelnik Puljak sa svojim radnicima koji obećao novi model i renesansu. Evo vam renesansa!

Nećemo dopustiti gradonačelniku Puljku i dogradonačelniku da unište Split kao turističku destinaciju", izjavio je te napomenuo kako je turistička destinacija grada Splita kao šampiona hrvatskog turizma dugo godina gradio na leđima ozbiljnih investitora.

Također je kritizirao i trenutna "rješenja" gradske vlasti

"Nije rješenje Splita policijski sat, policijska država i horda policajaca u gradu. Mi smo sada u jednoj situaciji u kojoj smo uistinu pred mogućnosti da se uništi grad Split, i da ga se u turističkom smislu bankrotira i da ga se uništi", rekao je.

Imao je oštre riječi za gradonačelnika Puljka i dogradonačelnika Ivoševića:

"Da za sami kraj kažem i povučem paralelu: ova dvojica bi bankrotirala i Veneciju da im je dat za sezonu ili dvije. To jednostavno tako više ne ide i zato smo tu danas. Alarmantno šaljemo poruku iz grada Splita da grad Split kao turistički šampion jednostavno ovako više ne može i moramo promijeniti stvari.

Želimo pod hitno podvući crtu i sada reći: sada je dosta! Idemo zajedno napraviti zajednički korak. Mi ćemo dati maksimalno sve od sebe, ja ću se osobno uključiti", zaključio je Glavina.

Na pitanje o tome kako zaustaviti trenutne probleme s turistima, Glavina je odgovorio:

"Mi već dugi niz godina provodimo projekt Sigurna turistička destinacija gdje imamo policajce iz preko dvadeset zemalja koji dolaze. Jedan model upravljanja nije represija nego je prevencija, to je intencija takvih programa. Puno se može napraviti u jednom i drugom smjeru, no jako je bitno ne baviti se posljedicama."

Odgovornost Grada ili Turističke zajednice?

Komentirao je i Ultru:

"Mene zanima odgovor gradonačelnika Puljka i njegova tima je li oni žele Ultru o ovome gradu i je li oni smatraju da je problem grada Splita Ultra.

Moje osobno mišljenje je da ne mislim da je problem grada Splita Ultra. Ja ne mislim da je problem grada Splita jedna velika mega svjetska manifestacija. Tu manifestaciju znamo da u Grad Split nije doveo gradonačelnik Puljak, ali problem je stotine drugih manifestacija i događanja koje on nije doveo u Grad Split", rekao je državni tajnik za turizam.

O tome je li ovo odgovornost Turističke zajednice ili Grada, Glavina je odgovorio:

"Velika odgovornost leži na Turističkoj zajednici, odnosno Turističkom vijeću koje diktira na određeni način tempo. Ali Turističkim vijećem presjeda gradonačelnik. Najodgovornija osoba u Gradu presjeda Vijećem. Zadaje tempo."

Što se tiče pitanja sigurnosti, Tomislav Šuta komentirao je da Schengen, i to što smo članovi Schengena, samo po sebi nešto znači, te da smo po pitanju sigurnosti na nivou.

Tomislav Šuta naposljetku je zaključio:

"Da ne ispadne da se samo proziva 'ne valja ovaj, ne valja onaj'. Činjenica je da evo 33 godine što se tiče upravljanja Gradom od osamostaljenja Republike Hrvatske uvijek je bilo propusta, bilo s ove ili s one strane. Mi smo ovdje da rješavamo probleme, da nudimo rješenja i da se stvari rješavaju. I da gradonačelnik bude taj, evo i da mi kao predlagatelji, da se svi skupa okupimo i riješimo ove probleme bez nekih dodatnih prepucavanja .Stvar je u tome da se ako smo mi sada ovdje aktualni - do sada nismo sudjelovali u nikakvom upravljanju - da pokušamo maksimalno se izdignuti iznad ovi svih stvari i bez bilo kakvih prepucavanja ponudimo rješenje problema jer mislim da to nije mala stvar."