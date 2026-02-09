Tko u Hrvatskoj vidi fašizam? Petar Škorić podijelio tekst koji provocira raspravu

Petar Škorić na društvenim je mrežama podijelio kolumnu političkog komentatora Gordana Malića u kojoj se propituju suvremene političke podjele u Hrvatskoj te učestalo korištenje pojma fašizma u javnom prostoru.

U tekstu naslovljenom „U tri riječi sve bi stalo“, Malić razmatra vodi li aktualna društveno-politička klima zemlju prema radikalizaciji ili je riječ o pretjeranim interpretacijama političkih protivnika. Autor pritom navodi kako se procjena mogućeg klizanja u fašizam obično temelji na stanju ljudskih prava, slobodi govora, odnosu prema manjinama i ulozi države u medijima, ocjenjujući da Hrvatska po tim kriterijima stoji „iznad europskog demokratskog prosjeka“.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

S druge strane, tvrdi da dio političkog spektra fašizam pronalazi u simbolima i kulturnim fenomenima — od pjesama na svadbama i stadionima do masovnih koncerata — iako, prema njegovu mišljenju, takvi događaji nisu rezultirali ozbiljnim društvenim procesima koji bi vodili prema autoritarnom poretku.

Malić se u kolumni osvrće i na odnos političkih blokova, navodeći kako se „radikalna ljevica i radikalna desnica međusobno hrane“, dok kao glavnu metu političkog nezadovoljstva vidi HDZ. Istodobno procjenjuje da je SDP izgubio nekadašnju političku snagu te ga opisuje kao stranku snažno vezanu uz utjecaj predsjednika Zorana Milanovića.

Komentira i platformu Možemo, za koju smatra da pokušava zauzeti prostor lijevog centra te da simboličke teme — poput zabrana koncerata ili ideoloških rasprava — sve više dolaze u fokus političkih sukoba.

Autor također dovodi u pitanje tvrdnje o jačanju ekstremizma, ističući kako se, unatoč snažnim nacionalnim emocijama na sportskim i estradnim događajima, takvo raspoloženje ne prelijeva značajnije u političku arenu.

U završnici kolumne Malić upozorava kako pretjerano zazivanje fašizma može proizvesti suprotan učinak te zaključuje da ga najviše zabrinjava popularnost predsjednika Milanovića, u čijem političkom djelovanju vidi elemente koji izazivaju nelagodu.

Škorić uz objavu nije dodao opširniji komentar, no dijeljenjem teksta otvorio je prostor za novu raspravu o ideološkim podjelama i političkoj retorici u Hrvatskoj.