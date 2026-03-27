Tko su nova imena koja 'haraju' nogometnim terenima? Poznato tko je osvojio prestižni turnir 'Otok u balunu'

Na Braču održan sedmi po redu turnir u nogometu pod nazivom "Otok u balunu".

U Postirama na otoku Braču proteklog je vikenda uspješno organiziran turnir za mlade nogometaše. U dvije kategorije je sudjelovalo ukupno 40 klubova, odnosno za uzrast U13 dvadeset četiri, a za uzrast U15 šesnaest ekipa. Igralo se na dva terena u trajanju od četiri dana.

Organizator, a to je Frane Kurte želi istaknuti sljedeće.

"Još jednom od srca hvala svima koji su uveličali naš međunarodni dječji nogometni spektakl! Posebna zahvala ide našim nogometašima na uzornom ponašanju, sportskom duhu i zajedništvu - vi ste pravi momci i ponos svih nas!

Veliko hvala i trenerima i roditeljima koji su vaša najveća podrška i uzor, te svima koji su dio ovog prekrasnog dječjeg odrastanja kroz sport. Pohvala i zahvalnost našoj radnoj skupini, sucima, delegatima i liječničkoj službi na predanom radu kroz ova tri izazovna dana. Zahvaljujemo se i našim partnerima i pokroviteljima koji su omogućili da se ovaj turnir održi na trenutnoj razini:

Općina Postira, Nogometni klub Postira, Turistička zajednica Postira, Turistička zajednica Splitsko-Dalmatinske županije, Poljoprivredna zadruga Postira Brač, Fini Sapuni, Lounge Bar, Caffe Bar Restoran Amadeus, Restoran Kopačina, Aminess Velaris Resort. Hvala svima što ste dio ove lijepe sportske priče - vidimo se i iduće godine!

Evo i rezultata:

Kategorija U 13

Poredak:

1.NK SOLIN

2.RNK SPLIT 1912

3.NK JADRAN POREČ

4.DNK TALENT

NAJBOLJI IGRAČ: FRANE STAZIĆ - RNK SPLIT 1912 NAJBOLJI VRATAR: IVAN KATIĆ - NK SOLIN NAJBOLJI STRIJELAC: STEFANO PIŠTAN - NK JADRAN POREČ

Kategorija U 15

Poredak:

1.HNK ŠIBENIK

2.HNK ZADAR

3.NŠK SVETI MIHOVIL

4.HNK DALMATINAC CRNO

NAJBOLJI IGRAČ: LOVRE MEIĆ - HNK ŠIBENIK NAJBOLJI VRATAR: MARKO MALEŠ - HNK ŠIBENIK NAJBOLJI STRIJELCI: ROKO MIHOVIL BUKVIĆ - HNK ZADAR JAKOV ŽUPANJAC - NŠK SVETI MIHOVIL DAVID IVKOVIĆ - HNK PRIMORAC BIOGRAD