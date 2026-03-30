Tko stoji iza uspjeha Hrvatske? Milanović ugostio najuspješnije poduzetnike

Predsjednik Republike Zoran Milanović primio je danas vodstvo Hrvatskog udruženja menadžera i poduzetnika CROMA te dobitnike nagrada „Menadžer godine 2025“. Predsjednik Republike čestitao je nagrađenim menadžerima i poduzetnicima koji su mu na sastanku predstavili svoje tvrtke i rezultate zbog kojih su dobili nagrade CROMA-e. Nagrade su im dodijeljene na svečanosti održanoj pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike u veljači ove godine.

Dobitnici nagrada „Menadžer godine 2025.“ su: Dino Dragun, CEO i osnivač Hidrocibalaea; Stjepan Bedić, CEO i osnivač ETF Airwaysa; Darko Horvat, CEO Bosqar Investa; Matija Žulj, CEO i osnivač Agrivija; Goran Ladišić, CEO Projekta O2; Nikola Jurman, CEO i vlasnik Filixa; Marko Jurman, CEO i vlasnik Filixa; Nada Šimić, osnivačica i vlasnica Primaca; Tomislav Ivanić, CEO i osnivač Bravarije Ivanić; Hrvoje Parag, CEO Herbairuma; Medeja Lončar, CEO Siemensa i Zoran Mabić, CEO Lesaffre Adriatica.

Nagrade se dodjeljuju u kategorijama velikih, srednjih i malih poduzeća, društveno odgovornih poduzeća, te inozemnih menadžera te menadžerima koji su se istaknuli svojim inovativnim projektima, pozitivnim društvenim utjecajem i doprinosom gospodarskom razvoju Hrvatske.

Predsjednica HUM-CROMA-a Ana Soldo kazala je kako udruženje u članstvu ima 150 tvrtki koje imaju preko 50 tisuća zaposlenih i ostvaruju oko osam milijardi eura prihoda. Posebno je istaknula kako u Hrvatskoj ima puno tvrtki koje rastu iz godine u godinu, a nisu poznate široj javnosti jer mnoge od njih - pa tako i tvrtke nagrađenih poduzetnika i menadžera – većinom rade za inozemna tržišta.

Osim nagrađenih poduzetnika i menadžera i predsjednice udruženja, na sastanku su bili i članovi Izvršnog odbora HUM-CROMA-e Igor Benaković, Ana Soldo i Manuela Šola te glavna menadžerica Ana Falak. Uz predsjednika Milanovića bio je posebni savjetnik Predsjednika za ekonomiju Velibor Mačkić.