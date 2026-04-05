Tko raste, a tko tone? Novi rejting otkriva tko gubi potporu građana

Najnovije istraživanje Crodemoskopa proveo je RTL dok i dalje traje rat na Bliskom istoku i energetska kriza.

HDZ ostaje prvi izbor, s nešto višim rejtingom – na stabilnih su 30 posto (29,7 posto u ožujku).

Blago raste i SDP, koji je na 22,8 posto (22,6 posto u ožujku). No, Možemo! pada već drugi mjesec zaredom. Sada su ispod 12 posto (12,3 posto u ožujku).

MOST-u rejting raste, sad su na 6,4 posto (6,2 posto u ožujku), a slijedi Marija Selak Raspudić i Drito s 2,2 posto potpore (2,6 posto u ožujku), čija je stranka nakon promjene naziva u blagom padu, baš kao i Domovinski pokret s 2,1 posto podrške (2,4 posto u ožujku). Stranka Centar tek nešto iznad 1 posto potpore, odnosno na 1,2 posto.

Još niži rejting imaju DOMINO (1,1 posto), IDS (1,1 posto), Pravo i pravda (0,9 posto).

A ispod jedan posto je i niz manjih stranaka – među njima i HSS, koji je iz oporbe prešao u vlast, na skromnih su 0,6 posto. Neodlučnih je nešto više u odnosu na mjesec prije – 15 posto.

Najpozitivci i dalje Milanović i Plenković

U vrhu ljestvice pozitivaca i dalje su dva predsjednika, sa stabilnim rejtinzima – Zoran Milanović na gotovo 27, a Andrej Plenković na 16 posto. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević treći je najpozitivniji političar u zemlji.

Ministar obrane Ivan Anušić drugi je najpopularniji HDZ-ovac, skočio je na četvrto mjesto i iza sebe ostavio Ivanu Kekin, Biljanu Borzan i Daliju Orešković.

Rejting se pak topi Mariji Selak Raspudić. Slijede Ivan Penava, kojem rejting raste, zatim Marin Miletić, a šefa SDP-a nema u 10 najpozitivnijih. Nitko je itekako prepoznat kod ispitanika – bira ga petina.

Najnegativac i dalje premijer Plenković, pa onda Milanović

Na vrhu ljestvice najnegativaca i dalje je premijer Plenković, ali negativnim ga ocjenjuje 5 posto manje građana nego mjesec prije. Predsjednik Milanović i zagrebački gradonačelnik zamijenili su mjesta – Milanović je ponovno drugi, a Tomašević treći najnegativac. Na četvrto mjesto vratio se Milorad Pupovac.

Slijede Ivan Penava, pa Josip Dabro, kojeg ovaj mjesec 4 posto manje građana doživljava negativnim. Ivanu Anušiću, osim pozitivnog, raste i negativni doživljaj kod birača – i to za 2 posto.

U top 10 negativaca još su: Sandra Benčić, Goran Grlić Radman, te na začelju Siniša Hajdaš Dončić. Da su negativni svi političari stav je 10 posto ispitanika.

Po pitanju ocjena, u blagom su padu svi, ali Ured Predsjednika jedini je upisao trojku (3). Saboru i Vladi građani su dali dovoljan (2).