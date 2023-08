TKO KAŽE DA SPLITU VIŠE NEMA LUDILA? Razgolićen turist prošetao centrom Splita: 'Gradonačelniče, gdje su sad komunalci?'

'Gradonačeniče, a gdje su sad komunalci', pita se naš čitatelj koji je u poslijepodnevnim satima petka u centru Splita susreo stranog državljanina koji se prošetao laganini gradom u kupaćem kostimu.

Izazvalo je to zgražanje prolaznika, posebice onih koji znaju da je Grad uveo nove mjere za ljetnu sezonu, među kojima i to da se zabranjuje šetnja gradom u kupaćim kostimima. Za one koje 'ulovi' komunalni redar, propisana je kazna od 150 eura.

No, komunalnog redara ni za lijeka. Barem ne jučer poslijepodne u zoni A...