Tko je tip koji je htio voditi 1000 muslimana da klanjaju u Širokom Brijegu pred Veliku Gospu?

Veliku pozornost javnosti izazvala je najava masovnog klanjanja muslimana u Širokom Brijegu. Riječ je o akciji koja je organizirana nakon što je u javnost dospjela snimka iz tog grada u Bosni i Hercegovini s većinskim hrvatskim stanovništvom, na kojoj se vidi kako je žena prekinuta dok je molila na javnoj površini.

Iza poziva na masovni dolazak muslimana u Široki Brijeg i javnu molitvu stoji Sanin Musa, u BiH poznat kao islamski propovjednik i politički akter koji se posljednjih godina profilirao kroz pokret i stranku utemeljene na vjerskim načelima te kroz javne akcije i protuprosvjede, prenosi Index.

Najava i zabrana skupa

Musa je najavio zajedničko klanjanje u Širokom Brijegu ovog četvrtka, uz tvrdnju da očekuje oko 1000 muslimana iz cijele BiH i da je polazak planiran iz Jablanice, s platoa i parkirališta ispred gradske džamije, u 11 sati. U istoj objavi naveo je da bi put odgodio jedino ako policija privede osobu koju optužuje za incident sa ženom koja je klanjala te ako se o tome javno obavijesti i uputi isprika. Musa je tvrdio da mu je u Policijskoj upravi Široki Brijeg rečeno kako se skup mora najaviti pet dana ranije i da nema jamstva za osiguranje zaštite, uz napomenu da "vjerski obredi nisu dozvoljeni", što je on kritizirao kao praksu "samo u Širokom i zapadnoj Hercegovini".

Kasnije je stigla vijest kako je policija zabranila najavljeni skup. Musa se odmah oglasio na Facenooku. Poručio ga je da su ga posljednjih dana kontaktirali iz Policijske uprave Široki Brijeg i obavijestili da je planirani skup zabranjen, uz upozorenje da bi dolazak s ljudima značio kršenje zakona, moguće uhićenje, kaznene prijave i uporabu sile. Dodao je da je bio i na razgovoru u Federalnoj upravi policije, gdje su ga, kako je naveo, "ljubazno zamolili da odustane". Istaknuo je da, ako je cilj vrijedan toga, "ne bježi od zatvora, kazne ni pendreka" te najavio da će se sutradan konačno oglasiti o daljnjim koracima.

Tko je Sanin Musa

No tko je Sanin Musa, čovjek čiji je poziv za masovno okupljanje i klanjanje muslimana u Širokom Brijegu izazvao veliki interes javnosti?

Prema pisanju medija iz BiH, riječ je o islamskom propovjedniku i političkom akteru te bivšem selefijskom daiji. Selefijski daija je islamski propovjednik koji širi i tumači vjeru prema učenju selefizma, konzervativnog pravca unutar sunitskog islama. Musa je sredinom 2020. osnovao politički pokret "Vjera. Narod. Država." (VND), predstavljen kao pokret utemeljen na osnovama islama i namijenjen "vjernicima koji znaju što je država i narod, te patriotama koji su okrenuti vjeri".

U lipnju 2021. registrirana je i Bosanska narodna stranka (BNS – "Vjera, narod, država"), čiji je osnivač i predsjednik Sanin Musa. O tim koracima izvještavali su BIRN i više bh. medija (Saff, Radio Slobodna Europa, Depo, Notra), koji Musu opisuju kao bivšeg selefijskog daiju (propovjednika) odnosno "bivšeg selefiju".

Bljesak.info, pozivajući se na BIRN, napominje i da su 9. siječnja 2022., na dan obilježavanja "Dana RS", pripadnici Musina pokreta legitimirani na putu prema Banjoj Luci, gdje su namjeravali obaviti namaz u Ferhadiji; među legitimiranim osobama, prema istom navodu BIRN-a, bio je i Fatih Hasanović, ranije osuđen zbog ratovanja u Siriji (ISIL).

Glavno lice prosvjeda protiv gej povorki u Sarajevu

Musa je posljednjih godina redovito viđen kao organizator ili suorganizator protuprosvjeda tijekom Povorke ponosa u Sarajevu.

Na kontraskupu protiv prve bosanskohercegovačke Povorke ponosa 2019. godine na Ciglanama u Sarajevu, dan uoči povorke, Sanin Musa je naglasio da je cilj njega i drugih okupljenih "mirnim putem boriti se protiv nemorala i devijacija u društvu". Poručio je da, ako LGBT osobe imaju pravo na povorku, i oni imaju pravo izraziti nezadovoljstvo, usporedivši pritom povorku s paradama "pedofila, zoofila, nekrofila i ubica". Okupljenima je rekao i: "Pozivam Allaha da pošalje kišu, grad i potop! Želim da ih nevrijeme sve otjera iz ovog grada." Vrijeme je na kraju bilo sunčano, a temperatura je bila iznad 20 stupnjeva.

Na kontraskupu protiv gej prajda 2022. godine, pod sloganom "Vratite nam dugu" ili "Dan tradicionalne/normalne porodice", Musa je, prema dokumentu iz izvještaja organizacije ASTRA, poručio da prava LGBTI osoba vidi kao pokušaj nametanja "izopačenog i neprirodnog načina života koji se pokušava instalirati u društvo i institucije kao nešto dobro", te je kritizirao "rigidne LGBT agende koje se radikalno pokušavaju uvesti u srca, umove, domove, škole, vrtiće".

U lipnju 2023., na kontraskupu nazvanom "Skup podrške normalnim vrijednostima", Musa je izjavio: "Današnji skup je skup kontra nekih kvazi‑vrijednosti koje nam se nastoje nametnuti i koje sve radikalnije nameću svoju agendu… a mi to ne želimo prihvatiti kao nešto normalno… zato kažemo – podrška normalnim vrijednostima, aludirajući da je sve izvan toga nenormalno."

Nastavio je: "Sve počinje s romantičnim i lijepim šetnjama, a kasnije se pretvara u nešto drugo. Oni dolaze po našu djecu, a ja sam tu da zaštitim našu i vašu djecu… Sada je normalno na zapadu da transrodne osobe ulaze u vrtiće, škole… i to se nama sprema ovdje. Zato odlučno kažemo ne."

Percepcija u javnosti

Musa komunicira intenzivno preko društvenih mreža. Na službenoj Facebook stranici navodi da je osnivač pokreta VND i predsjednik Bosanske narodne stranke te da je autor više knjiga (u pojedinim opisima navodi se "14 knjiga... prevođenih na više jezika"). Te podatke objavljuje on sam na svojim profilima i stranicama.

U bosanskohercegovačkim medijima često ga nazivaju profesorom i kontroverznim političarom/propovjednikom, a njegov pokret i stranku prate kroz prizmu vjerskog utemeljenja i političkog aktivizma. Tako ga, primjerice, Bljesak.info predstavlja kao "bivšeg selefiju" koji je osnovao VND i vodi BNS, dok ga drugi mediji iz regije naglašavaju njegovu kontroverznost te podsjećaju na njegove ranije istupe.

Radiosarajevo.ba u komentaru preispituje Musine motive za najavu klanjanja u Širokom Brijegu, navodeći i njegovu javno objavljenu parolu o "namazom do pomirenja naroda u BiH".