Tko je sve u svečanoj loži Hajduka?

Hajduk danas od 15:30 na Poljudu dočekuje Varaždin u 15. kolu SuperSport HNL-a, a glavna tema uoči susreta ponovno je Marko Livaja. Kapetan Bijelih nije zaigrao u prošlom kolu, u derbiju u kojem je Rijeka na Rujevici svladala Hajduk s uvjerljivih 5:0.

Navijači su od ranih poslijepodnevnih sati počeli pristizati oko stadiona, uoči susreta atmosfera se sve više zagrijava.

Oni vjeruju u bolji rezultat nego protiv Rijeke. Svečana loža na Poljudu i ovog je puta okupila niz poznatih lica iz sportskog, društvenog i političkog života.

