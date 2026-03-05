Tko je ovo doživio? Ciklona Rea okovala Dalmaciju, bura u Splitu do 166 km/h, Makarska pod vodom...

Na današnji dan 2015. godine ciklona Rea donijela je jedno od žešćih nevremena u Dalmaciji

Na današnji dan prije 11 godina, 5. ožujka 2015., ciklona Rea donijela je jedno od žešćih nevremena te godine. Orkanska bura zahvatila je velik dio obale, dizala visoke valove i uzrokovala niz izvanrednih situacija na cestama i u pomorskom prometu.

Zbog olujnog vjetra zatvarani su ključni pravci, među njima i Paški most, a HAK je izvještavao o brojnim dionicama zatvorenima za sve skupine vozila te o ozbiljnim ograničenjima prometa prema Dalmaciji i iz nje.

Split na udarima: Marjan izmjerio gotovo 166 km/h

Posebno dramatično bilo je na splitskom području. Službena postaja na Marjanu iza 18 sati zabilježila je udar bure od 165,7 km/h, čime su premašene vrijednosti zabilježene tijekom ranijih zimskih epizoda. Vjetar je rušio stabla, prevrtalo kontejnere i stvarao probleme u prometu – zabilježene su intervencije na više lokacija, uključujući Sućidar, Poljud i Žnjan.

Vatrogasci su tijekom večeri imali pune ruke posla, među ostalim i zbog srušenih stabala te šteta na objektima.

Potop Makarske i ekstremne oborine

Dok je sjevernije dominirala bura, Makarsko primorje pogodile su obilne oborine. U Krvavici pokraj Makarske od ponoći do 19 sati palo je gotovo 300 litara po četvornom metru, što je tada opisano kao rekordna jednodnevna količina otkad postoje mjerenja na toj postaji. Uz kišu i susnježicu, nevrijeme je stvaralo bujične probleme u gradu i okolici, a bura je dodatno pojačavala osjećaj kaosa na terenu.

Snijeg do otoka i prekidi struje

Hladan prodor donio je snijeg i u dijelove Dalmacije i zaleđa, pa su pahulje zabilježene u Kaštelima, Solinu i Imotskoj krajini, dok je na Braču, uključujući Vidovu goru, padao gust snijeg uz nagli pad temperature.

Nevrijeme je uzrokovalo i velike kvarove na elektroenergetskoj mreži: prema tadašnjim podacima, bez električne energije u jednom je trenutku ostalo više od 16 tisuća korisnika u Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Ličko-senjskoj županiji, a ekipe su intervencije otežano izvodile zbog orkanskih udara vjetra.

More stalo: Prekinute trajektne i katamaranske linije

Zbog nemogućnosti sigurnog pristajanja i jakog vjetra, prekinut je velik broj trajektnih, katamaranskih i brodskih linija. Na splitskom plovnom području prekidale su se veze prema otocima, a došlo je i do povrataka trajekata koji se nisu mogli privezati u odredišnim lukama.

Nevrijeme ciklone Ree tako je 5. ožujka 2015. ostalo upamćeno kao dan kada je Dalmacija – od Splita do Makarske i otoka – doslovno stala pod naletima bure, kiše i snijega.