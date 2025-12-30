Tko je ostavio više od 2.500 pirotehničkih sredstava na ulici?

Policija u Zagrebu je u Dubravi pronašla i zaplijenila veliku količinu petardi i druge pirotehnike, ukupno preko 2500 komada.

Među njima je bilo i onih koje građani uopće ne smiju imati ili koristiti, kao i profesionalnih koje smiju koristiti samo stručne osobe.

U popodnevnim satima u ponedjeljak 29. prosinca na području Dubrave policajcu su na kolniku ulice uočili su odloženu veću količinu kartonskih kutija ispunjenih pirotehničkim sredstvima.

Pregledom kutija pronađeno je i oduzeto ukupno 2525 komada različitih pirotehničkih sredstava od čega:

1660 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2 čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima

pirotehničkih sredstava čija 820 komada pirotehničkih sredstava kategorije P1, čija nabava, posjedovanje i uporaba uopće nije dozvoljena za osobne potrebe građanima

pirotehničkih sredstava čija 45 komada pirotehničkih sredstava kategorije F4 koje predstavljaju visok rizik te ih smiju koristit samo osobe sa stručnim znanjem

- Koristimo priliku istaknuti kako pirotehnička sredstva nisu igračke, iako se koriste za zabavu. To su eksplozivne tvari koje, ako se njima neodgovorno rukuje ili rukuje suprotno priloženim uputama za rukovanje, mogu izazvati teške, trajne i kobne posljedice za zdravlje.

Ako ste se ipak odlučili za nabavku i uporabu pirotehničkih sredstava kako biste „pridonijeli“ blagdanskom ozračju, treba je koristiti u skladu s uputama, izbjegavati izradu improviziranih sredstava te ilegalnu kupnju u kojoj zbog neodgovarajućeg skladištenja (vlažne prostorije), isteka roka trajanja te nedosljednih uputa, sebe i druge dovodimo u nepotrebnu opasnost.

Ne zanemarite moguće teške posljedice za vaše zdravlje, zdravlje osoba u vašoj blizini, životinje i imovinu te zapamtite, Vaša sigurnost i sigurnost vaših bližnjih izravno ovisi o vašem ponašanju.

Ako se ne možete suzdržati, pirotehnička sredstva kupujte samo u prodavaonicama s odobrenjem MUP-a jer pirotehnička sredstva nabavljena on-line i ilegalnim putem su neprovjerena i bez jasnih uputa na hrvatskom jeziku zbog čega su potencijalno opasna.

Vrijeme prodaje i korištenja

Prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, a uporaba samo od 27. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine.

Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena je sva pirotehnika, djeca straija od 14 godina smiju koristiti pirotehniku kategorije F1 (kategorija niskog rizika), dok je građanima starijima od 18 godina dopušteno korištenje pirotehnike kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.

Predajte nezakonitu pirotehniku bez sankcija

Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije - izvijestili su iz PU Zagrebačke.