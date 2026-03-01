Tko će naslijediti ajatolaha?

Nakon gotovo 37 godina na vlasti, u američko-izraelskim zračnim napadima ubijen je iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamenei, što Islamsku Republiku stavlja pred veliku tranziciju. Hamenei je bio tek drugi vrhovni vođa od Islamske revolucije 1979. godine, a dužnost je preuzeo u lipnju 1989. nakon smrti osnivača režima, ajatolaha Ruholaha Homeinija. S obzirom na to da vrhovni vođa ima konačnu riječ o svim državnim pitanjima, njegova smrt otvara ključno pitanje nasljednika, piše Sky News.

Koji su visoki dužnosnici ubijeni?

Osim Hameneija, u napadima je ubijeno i nekoliko drugih visokih iranskih dužnosnika. Među njima su načelnik Glavnog stožera iranske vojske, general Abdol Rahim Mousavi, i ministar obrane, general Aziz Nasirzadeh.

Ubijeni su i general-bojnik Mohammad Pakpour, koji je preuzeo zapovjedništvo nad Revolucionarnom gardom nakon što je Izrael prošlog lipnja ubio njegovog prethodnika, te Ali Shamkhani, Hameneijev glavni savjetnik za sigurnost. Iranski mediji izvijestili su da su ubijeni i Hameneijeva kći, unuk, zet i snaha.

Izraelske obrambene snage također su objavile da su ubile Saleha Asadija, šefa Obavještajne uprave zapovjedništva za hitne slučajeve Khatam al Anbiya, Mohammada Shirazija, šefa vojnog ureda, Hosseina Jabala Ameliana, čelnika Organizacije za obrambene inovacije i istraživanja (SPND), te Rezu Mozaffari-Niju, bivšeg šefa SPND-a i nekadašnjeg zamjenika ministra obrane.

Što sada slijedi?

U skladu s ustavom Islamske Republike, formirano je tročlano privremeno vijeće koje će upravljati zemljom do izbora novog vođe. Vijeće čine reformistički predsjednik Irana Masoud Pezeshkian, tvrdolinijaški predsjednik Vrhovnog suda Gholamhossein Mohseni Ejei i pravnik Alireza Arafi, član Vijeća čuvara i vođa paravojne formacije Basij. Iranski šef sigurnosti Ali Larijani potvrdio je da će vijeće biti uspostavljeno u nedjelju.

"Pripremili smo se za ovakve trenutke i imamo planove za sve scenarije, pa tako i za onaj nakon mučeničke smrti cijenjenog imama Hameneija", izjavio je Mohammad Bagher Qalibaf, predsjednik iranskog parlamenta. Dodao je: "Vidjet ćete da će nakon formiranja vijeća vodstva moć i integritet dužnosnika, obrambenih snaga i naroda nadmašiti sva očekivanja."

Tko bira novog vođu?

Dok će privremeno vijeće voditi zemlju, novog vrhovnog vođu izabrat će Skupština stručnjaka, tijelo koje čini 88 šijitskih klerika. Prema iranskom zakonu, izbor se mora provesti u najkraćem mogućem roku. Članovi Skupštine biraju se svakih osam godina, a njihove kandidature mora odobriti Vijeće čuvara, ustavno nadzorno tijelo poznato po diskvalificiranju kandidata.

To je vijeće u ožujku 2024. zabranilo bivšem iranskom predsjedniku Hasanu Rohaniju da se kandidira za Skupštinu stručnjaka. Rohani, koji se smatra relativnim umjerenjakom, 2015. je sa svjetskim silama sklopio nuklearni sporazum (JCPOA), iz kojeg su se Sjedinjene Države pod vodstvom Donalda Trumpa kasnije povukle.

Tko bi mogao biti novi vrhovni vođa?

Prema iranskom sustavu "vilayat-e faqih" - skrbništva islamskog pravnika - vrhovni vođa mora biti visoki klerik s političkim i vjerskim autoritetom. Hamenei je svoju moć često provodio preko bliskih savjetnika, no nije poznato koliko ih je preživjelo napade, a nikada nije javno imenovao nasljednika.

Kao mogući nasljednik spominjao se njegov 56-godišnji sin, klerik Mojtaba Hamenei, iako nikada nije obnašao državnu dužnost. Unatoč tome, opisivan je kao "čuvar očevih vrata". Školovao se kod vjerskih konzervativaca u sjemeništima u gradu Komu, a slovi za tvrdolinijaša s bliskim vezama s Revolucionarnom gardom. Bivši predsjednik Ebrahim Raisi također se smatrao kandidatom za tu poziciju, ali je poginuo u padu helikoptera u svibnju 2024. godine.

Pozivi na rušenje režima

Američki predsjednik Donald Trump pozvao je Irance da iskoriste priliku za svrgavanje Islamske Republike, optužene za ubojstvo desetaka tisuća vlastitih građana posljednjih tjedana. Trump je Hameneijevu smrt opisao kao "najveću priliku do sada da iranski narod preuzme svoju zemlju". Ustvrdio je i da se mnogi pripadnici Revolucionarne garde, vojske i drugih sigurnosnih i policijskih snaga "više ne žele boriti".

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha svrgnutog u revoluciji 1979., koji živi u SAD-u, poručio je: "Hameneijevom smrću Islamska Republika je zapravo došla do svog kraja i vrlo brzo će završiti na smetlištu povijesti." Pahlavi je dodao kako je svaki pokušaj imenovanja Hameneijevog nasljednika "od samog početka osuđen na propast" jer, kako tvrdi, on neće imati ni dugovječnost ni legitimitet. Pozvao je iransku vojsku, redarstvene i sigurnosne snage da iskoriste svoju "posljednju priliku da se pridruže naciji".