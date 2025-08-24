Tko će biti na vrhu SHNL-a? Hajduk ima veće šanse nego aktualni prvak

Savršen učinak Dinamo je nastavio i u četvrtom kolu SHNL-a. Domaćom pobjedom nad Istrom 3:0 ima 12 bodova i gol razliku 10:0. Tako je nastavljen trend pada koeficijenta da će Dinamo osvojiti naslov.

Veliki pad aktualnog prvaka

Dinamo je po kladionicama sve veći favorit za naslov prvaka. Pred početak sezone koeficijent da će Dinamo (koji je prošlu sezonu bio drugoplasiran) biti prvak iznosio je 1.60. Već nakon prvog kola i pobjede u Osijeku počeo je padati. Sada, nakon što je Dinamo odigrao četiri utakmice, iznosi tek 1.35, prenosi Index.

Hajduku kladionice sada daju veće šanse za osvajanje naslova nego aktualnom prvaku Rijeci. Koeficijent na Hajduk je 5.00, a na Rijeku 8.00. U odnosu na tečaj pred početak prvenstva Hajdukov se smanjio, a Rijekin se poduplao.

Hajduk ima tri boda manje od Dinama, ali ima i utakmicu manje. Rijeka za liderom zaostaje osam bodova i također ima utakmicu manje. Hajduk danas od 18:30 igra kod Osijeka, dok Rijeka od 21 sat dočekuje Varaždin.

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka nakon Dinamove četvrte pobjede u četiri kola:

Dinamo - 1.35

Hajduk - 5.00

Rijeka - 8.00

Koeficijenti na osvajanje naslova prvaka koji su bili prije početka sezone:

Dinamo - 1.50

Rijeka - 4.00

Hajduk - 6.00