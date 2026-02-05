Tko brine kad obitelj ne može? Otvoreni razgovor o udomiteljstvu i posvojenju

Pozivamo sve osobe koje se žele informirati ili razmišljaju o udomiteljstvu i/ili posvojenju djece, odgojitelje djece i sve stručne osobe koje rade s djecom u odgojno-obrazovnim ustanovama, studente i ostale zainteresirane osobe na Javnu tribinu "Udomiteljstvo - poziv i odgovornost društva" splitske Udruge udomitelja i posvojitelja djece Tobolac 10.02.2026. na kojoj će predstavnice udruge, udomiteljice i posvojiteljice predstaviti socijalno-pravni okvir udomiteljstva djece i odgovoriti na pitanja:

zašto i kako dolazi do mjere izdvajanja djece izvan biološke obitelji,

što za dijete znači smještaj u ustanovu/dom, a što u udomiteljsku obitelj,

kakva je praksa u Splitsko-dalmatinskoj županiji,

što za dijete znači udomiteljstvo, a što posvojenje,

što je najbolji interes djeteta kada nepovoljne okolnosti u biološkoj obitelji ne omogućavaju povratak u tu obitelj.

Javna tribina je informativnog, interaktivnog i edukativnog karaktera. Tribinu vode predsjednica udruge Margarita Vržina, prof., dopredsjednica Tihana Dell'Orco, odgojiteljica predškolske djece i Karla Bandić, mag.paed., voditeljica programa.

Prijaviti se možete putem e-mail adrese udruga.tobolac@gmail.com ili putem google obrasca:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJ8spNwEcWwaGEZ6XRU3BJe4VJRDlwt6TGll01FKLXkw5qbA/viewform?usp=publish-editor

Ova aktivnost se provodi u okviru programa „Svitlom života, snagom znanja, jezikom ljubavi“ Udruge udomitelja i posvojitelja djece Tobolac u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Split.

Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj programa u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.