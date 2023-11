TJEDNA PROGNOZA Zaboravite sunce, sljedeći vedri dan nije na vidiku! U utorak južina, u srijedu bura i bunde

Ako ste (pametno) iskoristili sunčani vikend za nama napravili ste pravu stvar. Naime, od danas pa vjerojatno sljedeća dva tjedna nećemo imati niti jedan vedar dan.

Iako je vikend bio prohladan, već krajem dana novo jugo će početi dizati temperature zraka, a ovaj tjedan imat će dva zatopljenja - prvo sutra i drugo u petak i subotu.

Postupno naoblačenje već je nastupilo sa zapada, a razlog je u novoj nadolazećoj cikloni koja će se produbljivati nad sjeverom Italije. Najviše kiše i najjače jugo puhat će u utorak, a u srijedu nas očekuje umjerena do jaka bura i zahlađenje. Smirivanje, ali ne i razvedravanje slijedi od četvrtka, a temperature će se ponovno "oporaviti" u petak i subotu. U nedjelju ponovno promjenjivije i svježije.

Danas nas očekuje pretežno oblačno i suho vrijeme. veći dio dana puhat će slab levant, krajem dana okrenut će na umjereno jugo. Minimalne jutarnje temperature zraka u zaobalju od 3 do 8°C, uz obalu i na otocima od 8 do 14°C. Najviše dnevne temperature od 11 do 16°C.

Utorak će biti oblačan, povremeno uz kišu, a mjestimice su mogući pljuskovi s grmljavinom. Lokalni će do kraja dana pasti preko 40 litara kiše po metru kvadratnome. U drugom dijelu dana kiša će okrenuti na snijeg na Dinari i Kamešnici iznad 1500 metara visine. Krajem dana u sjevernoj Dalmaciji prestanak oborina. U prvom dijelu dana puhat će umjereno do jako jugo s vrlo jakim udarima. Jugo će u drugom dijelu dana slabiti i okretati na umjerenu do pojačanu buru koja će podno Velebita navečer biti olujna. Jutro osjetno toplije, najviše dnevne temperature od 13 do 18°C.

U srijedu pretežno oblačno, malo kiše i pljuskova bit će još u noći i ranije ujutro u srednjoj i osobito južnoj Dalmaciji, no tijekom dana posvuda postupan prestanak oborina. Puhat će umjerena do jaka bura, podno Velebita olujna s orkanskim udarima. Osjetno hladnije, temperature danju u Dalmatinskoj zagori od 4 do 9°C, uz obalu i na otocima od 9 do 14°C, a bura će povećavati osjet hladnoće.

Četvrtak donosi umjereno do znatno oblačno, ali suho vrijeme. Bura će puhati još ujutro, ali će danju sve više slabiti. Jutro će biti prohladno, danju većinom od 11 do 16°C u najtoplijem dijelu dana.

Vrlo slično, ali nešto toplije bit će u petak. Bit će umjereno do znatno oblačno, u većini predjela suho, a na moru tek ponegdje može biti pokoje kišne kapi. Puhat će slab vjetar različitih smjerova, a temperature će biti od 13 do 18°C.

Promjenjiva s izmjenama sunčanih i oblačnih razdoblja bit će u subotu. U većini predjela suho, a osobito na jugu Dalmacije može biti slabe kiše. Vjetar slab, navečer će zapuhati umjerena bura. Bit će toplo za dio godine.

Ponovno promjenjivije i nešto oblačnije u nedjelju u kojoj povremeno može biti slabe kiše. Puhat će umjerena bura ili levant. Bit će 3 do 5°C svježije u odnosu na subotu.