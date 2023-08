TJEDNA PROGNOZA Za pučkog meteorologa blagdan Velike Gospe predstavlja kraj velikih vrućina. Ove godine bit će sve samo ne tako

U pučkoj meteorologiji, osobito u Dalmaciji, blagdan Velike Gospe obilježavao je dio godine u kojem nastane svojevrsna prekretnica i obilježi kraj najtoplijeg dijela godina. To nikako nije značilo da je ljeto gotovo već da su najtopliji dan u godini iza nas. No klimatske promjene itekako su promijenile ovu stvarnost pa prave ljetne vrućine mogu potrajati sve do kraja kolovoza, a nekad se dogode i u rujnu, mada su tada manje česte i manje intenzivne.

Ove godine neće biti ništa od pučkog predviđanja jer nam ponovno stiže pravo ljeto. Naime, dan za danom u novom tjednu bit će malo toplije, a novi toplinski val očekuje nas u dane vikenda i početkom sljedećeg tjedna. Najveći dio tjedna bit će suh, a manja mogućnost pljuskova pojavit će se u dane vikenda.

Danas nas očekuje pretežno vedro. Ujutro i navečer burin, danju će puhati slab maestral. Minimalne jutarnje temperature zraka u Zagori od 14 do 19ºC, uz obalu i na otocima od 20 do 25ºC. Najviše dnevne temperature od 29 do 33ºC.

U utorak, srijedu i četvrtak bit će pretežno vedro, a popodne u Zagori može biti umjerenog razvoja oblaka. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab maestral. Jutarnje temperature u daljnjem laganom porastu, najviše dnevne većinom od 30 do 34ºC.

Petak nosi nastavak vedrog vremena. Noću tiho ili burin, danju će puhati slab maestral. Bit će toplije s najvišim dnevnim temperaturama od 30 do 35ºC.

U subotu i nedjelju pretežno sunčano, ali će uz povećan razvoj oblaka u popodnevnim satima većinom u Zagori i tek ponegdje uz obalu biti slabih i prolaznih pljuskova s grmljavinom. Malo će ojačati bura no bit će vruće i vrlo vruće s najvišim dnevnim temperaturama od 31 do 36ºC.