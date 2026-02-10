Tjedan obiteljske podrške: Sigurno odrastanje djece u stvarnom i digitalnom svijetu

U sklopu programa Tjedan obiteljske podrške Udruga udomitelja i posvojitelja djece Tobolac organizira predavanja koja će se održati u GKMM - Središnja knjižnica, dvorana 1.

Pozivamo roditelje/skrbnike djece, stručnjake u radu s djecom, studente i ostale zainteresirane da nam se pridruže na edukativnim, informativnim i interaktivnim predavanjima:

„NE, NE DOGAĐA SE SAMO DRUGIMA!“ Kocka, alkohol, snus i nove psihoaktivne tvari – ovisnosti koje ne smijemo ignorirati. Predavačica Marta Šošić, mag.psych., Zajednica Pape Ivana XXIII

mag.psych., Zajednica Pape Ivana XXIII „Sigurni u digitalnoj džungli“, Danijela Perić Krstulović, prof.soc.paed., Centar za sigurniji Internet Split

Sudjelovanje je besplatno, molimo Vas samo da ispunite prijavnicu na linku: https://forms.gle/PFAeFUZr8e94kLng9

Ove aktivnosti se provode u okviru programa „Svitlom života, snagom znanja, jezikom ljubavi“ Udruge udomitelja i posvojitelja djece Tobolac u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad, Područni ured Split.

Ovaj program financira Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj programa u isključivoj je odgovornosti Udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.