Tjedan bogat događanjima u Trogiru i na Drvenicima

Protekli tjedan Trogir i otoci Drvenik Veliki i Drvenik Mali ponovo su pokazali svu raskoš kulturne i zabavne ponude, privukavši brojne posjetitelje raznolikošću programa – od glazbenih večeri i koncerata do kazališnih predstava i gastro užitaka.

Program je započeo 13. kolovoza na Drveniku Velikom, gdje su gosti uživali u jedinstvenom doživljaju „Zvijezde padalice i mornarski doručak“ uz promatranje noćnog neba i gastro prezentaciju ispred crkvice Sv. Nikola. Istoga dana u crkvi sv. Jurja održan je koncert u sklopu Drveniških večeri klasične glazbe, nastupila je klapa Dežgracija i ispunila prostor nezaboravnim zvucima.

U četvrtak, 14. kolovoza, Trogirani i njihovi gosti ispunili su Kulu Kamerlengo na koncertu poznatog izvođača Ivice Sikirića Iće, čiji su popularni hitovi donijeli sjajnu atmosferu.

Subota, 16. kolovoza, donijela nam je raznolika događanja – u Kneževom dvoru Društvo Radovan i Ogranak Matice Hrvatske Trogir priredili su glazbeno-scensku večer „Kairosov let zaustavljen u Trogiru“, dok je istovremeno u crkvi sv. Jurja na Drveniku Velikom publiku očarala svjetski priznata jazz umjetnica Agnieszka Hekiert. Na Drveniku Malom istoga je dana održana tradicionalna ribarska fešta „Zvizda mora“ uz koncert Alena Nižetića, gdje su mnogobrojni gosti uživali u pjesmi, plesu i lokalnim delicijama.

Tjedan je zaključen u nedjelju 17. kolovoza kazališnom predstavom „Iva i Gloria“ u čarobnom ambijentu Kule Kamerlengo. Popularne glumice su kulu popunjenu do zadnjeg mjesta nasmijale do suza.

Turistička zajednica grada Trogira zahvaljuje svim posjetiteljima, izvođačima i partnerima na sudjelovanju te poziva sve ljubitelje kulture, glazbe i zabave da i dalje prate naš bogati ljetni program.