Titula prvaka Europe kao cilj! BK Naklice i poljički klubove traže još jedan iskorak

Nakon što je osvojio 1.HBL – jug i plasirao se u Superligu Volo, oformio najbolju klupsku juniorsku ekipu u Dalmaciji (ne računajući selekcije boćarskih saveza koje se natječu u istoj ligi – Zadarski županijski savez je bolje plasiran ovog momenta), nakon što se u proteklom makrociklusu od osam godina okitio prvim prvakom države u raffa boćanju, što će biti u povijest upisano zlatnim slovima, nakon što je dao svjetsku seniorsku prvakinju u raffa boćanju, stvorio niz reprezentativaca Hrvatske, stigao do “BK Zrinjevac u metropolu”, uprava kluba je zadala novi plan i program rada za idućih osam godina.

Novosti su da će BK Naklice po uzoru na kluba prijatelja BK Tugare, ući u raffa ligu sa dvije ekipe. Druga ekipa će imati naziv RAFFA EKIPA „OMIŠ“, a morati će udovoljiti istim pravilima kao i RE Sv.Jure, a to je da će u jednoj utakmici moći igrati jedan senior i to samo jednu igru, a sve ostale igre (njih 7 ili više ako se vrše izmjene igrača) će trebati igrati juniori. Kako klub nema problema sa juniorima, neće biti problema ni sa tom ekipom.

Osim tog dodatka, koji će se realizirati kroz iduća tri mjeseca, dugoročni planovi su vezani za stabilizaciju RAFFA PRVE SENIORSKE MOMČADI BK NAKLICE u kojoj će „konce“ potpuno preuzeti Ivan Čorić, najvažniji kamen temeljac kluba iz srca Poljičke Republike. Time će raffa seniori Naklice dobiti nijansu više na kvaliteti jer je Čorić ipak nešto jače ime od igrača koji su klub napustili u proteklih par mjeseci. Njegovim prisustvom će određeno rasterećenje dobiti ostali prvotimci kluba poput Nede Čorić i Duje Pirića kao kapetana te ekipe, koji je od uprave kluba tražio da se poradi baš na tom segmentu (kombinacija administracije, vođenja i igre). Dodatnu stabilnost će ta ekipa dobiti time što će dopredsjednik Petar Tijardović, kao još jedan od kamena temeljaca kluba, biti uz momčad one utakmice kada se dogodi eventualno odsustvo nekog od prvotimaca. U slučaju da ta ekipa osigura plasman u ligu prvaka, opcije su da se ionako jaka momčad pojača za elitno natjecanje (ako međunarodna pravila to dozvole) sa dva igrača, od kojih će jedan biti sigurno Duje Pavešković, koji nastupa za drugi raffa klub, piše Dalmacija balote.

Ipak, glavna priča je vezana za SEKCIJU VOLO BK NAKLICE SENIORI, u grani boćanja koja je u Hrvatskoj daleko najmasovnija i najpraćenija. Tamo će se kroz četiri godine tražiti iskorak prema final 4 u nacionalnoj ligi, dok će se kroz 8 godina tražiti plasman u ligu prvaka i njeno osvajanje. Toj ekipi su okosnica Čorić (kapetan), Pirić, D.Pavešković, Tijardović, Stipe Pivčević, Mate Pavešković, Siniša Stipić, Roko Velić te mnogi mladi igrači, od koji su velika većina juniori. Za ljetni prijelazni rok, klub je već detaljno dogovorio prijelaz za još dva igrača, čija imena će biti objavljena u ljetnom prijelaznom roku. Nastojanja kluba su usmjerena prema „Poljičkoj bazi igrača“ na „tlu“ za klasične igre te Dalmaciji kao bazenu za igrače trkače. Jedan igrač je dakle trkač, a drugi klasičar (primarno pucač). Mnogo toga je kod ove ekipe krenulo naprijed kada su mladi igrači poput Velića i Paveškovića prihvatili trenera Ivu Topića kao čovjeka koji ima zaista ogromno znanje kada je tehnika izbačaja valjačke i pucačke boće u pitanju. Rezultat se najjasnije vidio u derbiju protiv Metkovića kada je Velić dobio brzinsko izbijanje na iznenađenje kompletnog auditorija na Gripama i to bez da je prošao bazične pripreme. Dakle, dobio na tehniku okreta i izbačaja boće.

Kada su u pitanju spomenuti juniori i JUNIORSKA EKIPA NAKLICE kao broj jedan klupska ekipa u Dalmaciji sada i danas, tamo se razvija desetak igrača sa zaista solidnim potencijalom. Obzirom da je prva momčad BK Naklice pretrpana kvalitetom postavlja se pitanje: „Gdje će igrati ti mladi igrači?!“ D.Pavešković i Ivan Miličević su vezani za još jedan prijateljski klub BK Sv.Ante Naklice, dok će ostali od rujna igrati drugu Županijsku ligu za BK Srinjine DB – Volo, koji već ima ekipu BK Srinjine DB raffa. Upravo to je najvažnija odluka uprave sa sastanka koji se održao 28.12.2025.godine u Stobreču. Dakle juniori, 1.Ante Lisica (kapetan), 2.Luka Goreta, 3.Dražen Uvodić, 4.Tomislav Zeljković, 5.Ivan Bulić, 6.Borna Stipić, 7.Lovre Bulić uz asistenciju još nekih juniora i seniora neće tratiti karijere, nego će odmah dobiti zlata vrijedne minute. Kako je voditeljske dužnosti moguće obavljati u dva kluba različitog ranga natjecanja, ta ekipa će dobiti kompletnu logistiku BK Naklice, uz napomenu da kada igrač u toj ekipi odskoči na razinu superligaškog igrača, tada u tom slučaju se otvara mogućnost igranja za BK Naklice dvojno ili ako ne može dvojno onda je opcija da na prvom prijelaznom roku igrač ide u BK Naklice seniori volo. Za tu ekipu su u tijeku pregovori sa još nekoliko seniora da istu popune, kako bi mladi igrači dobili adekvatne uvjete za razvoj (spoj mladosti i iskustva). Upravo je Lisica kao jedan od dva Srinjanina u ekipi idealan kandidat za kapetana ove momčadi. Također, jedan od igrača ove ekipe će imati dvojnu registraciju u Srinjinama, obzirom da će mu matični klub biti BK Naklice, a najizgledniji kandidat za takvo nešto je Luka Goreta, koji bi u ovoj mladoj ekipi trebao igrati jednog Pojedinca klasično.

NAJLOGIČNIJE MOGUĆE PITANJE KOJE SE POSTAVLJA AKO STE PROČITALI TEKST DO SADA JEST: KAKO JE MOGUĆE DA UKUPNO 11 EKIPA IZ UKUPNO 6 KLUBOVA IZ OMIŠKE I POLJIČKE BAZE, BK Naklice, BK Tugare, BK Sv.Ante, BK Srinjine DB, još dva kluba sa sjedištem u Omišu te juniorska sekcija Naklice, raffa ekipa Omiš, raffa ekipa Naklice, raffa ekipa Srinjine DB, raffa ekipa Sv.Jure, NEMAJU ADEKVATNU BOĆARSKU INFRASTRUKTURU?! PITANJE JE TO ZA MALO VIŠE INSTANCE HRVATSKOG SPORTA, NA KOJE SE NADAMO DA ĆEMO U IDUĆEM MAKROCIKLUSU OD OSAM GODINA DOBITI KONKRETNE I OPIPLJIVE ODGOVORE, poput onih koje su dobili košarkaški klub Mislav i Judo klub Tempo u Podstrani. Podsjećamo, tamo je u jeku izgradnje velika dvorana, konačno, piše Dalmacija balote.

U nekim realnim planovima je da Naklice budu centar Dalmatinskog boćanja sa većom dvoranom sa 6 staza i to 4 terena volo te 2 raffa igrališta, i sa pridruženom manjom dvoranom sa još 2 terena raffa. Tako bi se udovoljilo potrebama i standardima volo ekipa koje ciljaju klupski Europski vrh, ali i gabaritima po kojima je moguće organizirati svjetska i europska prvenstva u raffa boćanju. Same misto Naklice posjeduju i smještajne kapacitete, pa je sve navedeno u zbroju prava „win – win“ kombinacija.

Zahvala institucijama i tvrtkama od strane kluba:

U proteklom periodu od osam godina, gledajući brojke, klub su najviše pomogli Grad Omiš, Splitsko – dalmatinske županija, Konoba Palacio te tvrtka Feriehome (jako uspješna agencija koja se bavi iznajmljivanjem kuća za odmor). Osim navedenih, posebne zahvale klub je uputio prema dva prijatelja kluba iz Srinjina koji žele ostati anonimni, a upravo te poveznice su bile okidač povezivanja boćarskih Naklica i boćarskih Srinjina za period ispred nas.

Klub se zahvalio i drugim prijateljima kluba, dobrim ljudima i tvrtkama: PSK, Empe Mont, Autoservis Lukša, Utilis, Škura, R-Građenje, Generalić doo, Cestogradnja, Obrt Tomislav, Pivčević, Rubigrad i Čitić Gradnja.

Nabavka dresova za idući makrociklus i generalni sponzor kluba:

U vremenu pred nama, BK Naklice kreće u izradu novih dresova koje će koristiti Naklice Volo Seniori, Naklice raffa seniori, Naklice Volo juniori i Raffa ekipa Omiš. Dakle, sve četiri ekipe ispred BK Naklice. Klub je već u pregovorima sa jednom velikom kompanijom za poziciju generalnog sponzora, čiji bi logo i naziv bio vidljiv na prednjoj strani dresa na svih 60-ak utakmica tokom sezone i treninzima (njih 300 godišnje, jer sve ekipe kluba treniraju u klupskim dresovima). Upite sličnog tipa moguće je poslati na bknaklice1984@gmail.com kao službeni mail kluba. Osim generalnog sponzora, prijatelji kluba će biti oglašeni na portalu dalmacijabalote.com te navedeni na Podscastu, sa kojim je usmeno dogovorena suradnja, na obostranu korist i zadovoljstvo, a sve sa ciljem da „Omiško znanje“ izgura boćarski klub na vrh Europe u budućnosti.

