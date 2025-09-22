Tisuću radova iz 69 zemalja na festivalu karikature koji Solin stavlja na svjetsku kartu

Jubilarni 20. Međunarodni festival karikatura počinje ovog četvrtka u Solinu. Festival je to koji ima svoju dugogodišnju tradiciju te u Solin dovodi svjetska renomirana imena u svijetu karikatura. Otvorenje same izložbe je 25. rujna u 19:00 sati u Galeriji Zvonimir.

Program ovogodišnjeg jubilarnog izdanja Festivala predstavio je njegov osnivač i umjetnički ravnatelj Marko Ivić te u ime organizatora Tonći Ćićerić, ravnatelj Javne ustanove u kulturi Zvonimir Solin. Organizatori Festivala su Javna ustanova u kulturi Zvonimir Solin, Turistička zajednica grada Solina i Gradska knjižnica Solin, a Festival se održava pod pokroviteljstvom Grada Solina i Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Na ovogodišnji festival stiglo je oko 1000 radova iz 69 zemalja, sa svih kontinenata. Tema festivala bila je "Vaša karikatura", što znači da su autori mogli slikati ono što su željeli ili poslati rad koji je njima najdraži.

Mislim, kako je stiglo jako puno dobrih radova od kvalitetnih autora koji imaju određenu reputaciju u svijetu karikature. Ovaj festival stavlja grad Solin na svjetsku mapu događanja, a cilj samog događanja je promocija Solina i njegovih kulturnih znamenitosti", kazao je osnivač festivala Marko Ivić.

U tri dana festivala očekuje nas mnogo događanja, od dramskih predstava, izložbe dječjih radova do druženja s karikaturistima.

"Nacrtajte se kako bi bili nacrtani", rečenica je koja će privući mnoge Solinjane, ljubitelje karikaturnog portreta. Naime, slovenski karikaturist, Boris Oblak crtat će portrete, a na vama je da samo posjetite festival.

"Mislimo kako je ovaj festival jedan svojevrsni prozor u svijet, kulturno događanje koje se održava već dvadeset godina. Svake godine festival je sve veći i veći, a drago mi je što se uključuju i djeca te da smo program produžili i na dramsku komediju. Pozivam sve naše Solinjane da posjete festival te pronađu nešto za sebe", pojasnio je Ćićerić.

NAGRAĐENI :

SERGEII RIABOKON Ukraina – Specijalna nagrada

MUSA KYRA Cipar – Specijalna nagrada

LUK SWERTS Belgija – Specijalna nagrada

HAMID GHALIJARI Iran – Specijalna nagrada

SEYRAN CAFERLY Azerbejdžan – Specijalna nagrada

ELENA OSPINA Kolumbija – Specijalna nagrada

FILIP ČULIĆ Hrvatska – Specijalna nagrada

Nagrađeni tema “MOJ NAJDRAŽI AFORIZAM”:

U suradnji s UHAH (Udruga Hrvatskih Aforista I Humorista)

1.NAGRADA : ZDRAVKO ŽARKOVIĆ

2.NAGRADA :NIKICA BANIĆ

3. NAGRADA: BORIS NAZANSKY

Diplome festivala: Milan Pantić, Dinko Osmančević, Mario Kovač, Miodrag Lazarević, Senad Bajrami, Mirko Stojković, Zvonimir Aleksić