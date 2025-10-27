Close Menu

Tip u Metkoviću vozio mortus pijan, dobio je ogromnu kaznu

Evo koliko je napuhao

Najveća koncentracija alkohola od 1,82 g/kg izmjerena je 51-godišnjem vozaču osobnog vozila dubrovačkih registarskih oznaka kojeg su policijski službenici Policijske postaje Metković, u subotu, 25. listopada, u 01,10  sati zaustavili na području Metkovića tijekom redovne kontrole prometa.

Za vrijeme vožnje vozač je vrludao po cesti, odnosno nije se kretao sredinom obilježene prometne trake.

Vozač je isključen iz prometa i smješten u prostorije policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva nakon čega je zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnost prometa na cestama kažnjen novčanom kaznom od 1.310,18 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije.

 

