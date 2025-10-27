Tip palio hrvatsku zastavu u peći, uhićen je

Dovršeno je kriminalističko istraživanje nad 53-godišnjim muškarcem za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo Povreda ugleda Republike Hrvatske.

Naime, muškarac koji je inače višestruko evidentiran kao počinitelj kaznenih djela i najtežih prometnih prekršaja, u subotu, 25. listopada 2025.godine, je na društvenoj mreži javno objavio snimku u kojoj u peći pali policijsku kapu i zastavu Republike Hrvatske nakon čega su ga policijski službenici istoga dana pronašli i uhitili.

Nakon dovršenog istraživanja uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku i određen mu je istražni zatvor.

Muškarac je do sada 280 puta kazneno prijavljen zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela, najčešće imovinskih, a posljednji put je u srpnju ove godine prijavljen zbog kaznenog djela krivotvorenja isprave. Također je evidentiran zbog zlouporaba droge, nedozvoljene proizvodnje i prometa drogama i nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih tvari.

Od 2015.godine do danas 95 puta prekršajno prijavljivan, a samo tijekom 2025. godine devet puta je prijavljen zbog počinjenja 25 prometnih prekršaja, četiri prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporaba droga i jedan iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana.

Tijekom ove godine zbog počinjenja teških prometnih prekršaja od njega je oduzeto i jedno vozilo.

Osobi je ukinuta vozačka dozvola, a počinjenjem prekršaja do sada je prikupio 18 negativnih bodova, ima četiri aktivne, pravomoćne zaštitne mjere zabrane upravljanja vozilima B kategorije i posljednji pute je odveden na sud 23. listopada 2025.godine kada je predloženo da mu se odredi zadržavanje.