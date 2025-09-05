TikTokerica pokazala kako u Splitu potrošiti manje od 10 dolara u jednom danu

Jedna strana tiktokerica koja boravi u Splitu privukla je pažnju korisnika društvenih mreža objavom u kojoj je pokazala kako proći kroz dan s budžetom manjim od 10 dolara.

Dan je započela kavom za 2,10 eura i jogurtom koji je platila 1,20 eura. Tijekom rada na brodu, gdje boravi, dobila je besplatno piće i pola vrećice brusketa. Za ručak se poslužila ostatkom pizze od prethodnog dana.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Nakon što je završila s poslom i sišla s broda, odlučila je ostatak budžeta potrošiti u supermarketu. Ondje je za 6,70 eura kupila kruh, borovnice, pomu i mozzarellu. Kada je sve zbrojila, ukupni dnevni trošak iznosio je tek 4,21 euro.

Njezin video izazvao je zanimanje mnogih. Pogledajte.