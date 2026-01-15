Tijesan poraz Barakuda od Grčke uoči drugog kruga Europskog prvenstva

Grčka i Hrvatska danas su odigrale 3. kolo na Europskom prvenstvu u vaterpolu u skupini B, a slavili su Grci tijesnom pobjedom od 11:10. Grčka je bila bolja u prve dvije četvrtine (3:2, 2:1), treća je pripala Barakudama (3:4), a posljednja je ostala izjednačena (3:3).

Najučinkovitiji igrač Hrvatske bio je Fatović s 3 pogotka, a potom Butić i Kharkov s 2 pogotka te Burić, Vrlić i Žuvela s jednim pogotkom. U redovima Hrvatske u zapisniku su bili vratari Bijač i Marcelić te Bašić, Bukić, Kržić, Lazić, Lončar i Vukičević.

Barakude će iduću utakmicu odigrati protiv Rumunjske u kojoj će tražiti prolazak u daljnju fazu natjecanja.