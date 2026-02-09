Tijekom vikenda sankcionirana 352 prometne prekršaja, pijani i drogirani harali cestama

Policijski službenici su nastavili s intenzivnom kontrolom prometa i u protekla tri dana iz prometa zbog vožnje pod utjecajem alkohola i odbijanja testiranja na droge isključili 133 vozača. Najveća izmjerena koncentracija alkohola iznosila je 2,12 g/kg i izmjerena je na području Splita.

Četiri vozača su zadržana u prostorijama policije do otrježnjenja, a četiri osobe su odvedene na sud u žurnom postupku, od čega su trojica bili ponavljači prometnih prekršaja.

Ukupno su sankcionirana 352 prometna prekršaja.

Ponavljač vozio unatoč zabrani, oduzeto vozilo, predan u zatvor

Policijski službenici u zatvor su predali 37-godišnjeg vozača prema kojem su postupali u četvrtak, 5. veljače 2026. godine u 21:35 sati u Splitu, u Ulici Antuna Gustava Matoša.

Provedenim provjerama utvrđeno je da je vozač upravljao vozilom za vrijeme dok mu je bila na snazi zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije, izrečena rješenjem Općinskog prekršajnog suda u Splitu, a koja vrijedi u razdoblju od 29. prosinca 2025. do 29. ožujka 2026. godine.

Obzirom da se radi o ponavljaču prometnih prekršaja uhićen je i priveden na sud. U optužnom prijedlogu policija je predložila da se okrivljeniku, zbog ponavljanja prekršaja, odredi zadržavanje te da se proglasi krivim i kazni kaznom zatvora u trajanju od 30 dana, uz izricanje posebne mjere trajnog oduzimanja vozila.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od šest dana, nakon čega je predan u zatvor, a odluka o prekršajnoj odgovornosti i sankcijama za počinjeni prekršaj će biti donesena naknadno.

Solin: Ponavljaču izmjereno 1,16 promila, odbio testiranje na droge, oduzeto vozilo

U subotu, 7. veljače 2026.godine oko 2,20 sati policijski službenici Policijske postaje Solin zaustavili su vozilo kojim je upravljao 32-godišnji muškarac. Obavljenom kontrolom vozača utvrđeno je da upravlja vozilom iako mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja. Također, utvrđeno je da upravlja vozilom u alkoholiziranom stanju. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 1,16 g/kg, a odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu. Također, daljnjom kontrolom utvrđeno je da mu je isteklo važenje vozačke dozvole.

Policijski službenici su vozilo privremeno oduzeli, vozač je uhićen i doveden u policijsku postaju s obzirom da je ponavljač prometnih prekršaja koji je do sada dva puta kažnjavan zbog vožnje pod utjecajem alkohola.

Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 90 dana i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom u trajanju od 15 mjeseci. Također, predloženo je donošenje odluke o trajnom oduzimanju vozila.

Sud je odlučio da je kriv za počinjene prekršaje, izrekao mu je kaznu zatvora u trajanju od 60 dana i novčanu kaznu u visini 790 eura.

Makarska: Vozač odbio testiranje na droge, vozio pod utjecajem alkohola, odveden na sud

U subotu oko 1,30 sati policijski službenici zaustavili su 26-godišnjeg vozača, državljanina Bosne i Hercegovine koji je odbio zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu, a utvrđeno je da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija alkohola od 0,72 g/kg.

Isključen je iz prometa i uhićen s obzirom da je uporni ponavljač prometnih prekršaja i odveden na sud u žurnom postupku.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora i novčanu kaznu te zaštitnu mjeru zabrane korištenja strane vozačke dozvole na području hrvatske u trajanju od šest mjeseci.

Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti za počinjene prekršaje biti će donesena u redovnom postupku.

Trogir: Vozio bez položenog vozačkog ispita i odbio testiranje na droge, odveden na izdržavanje kazne zatvora

U petak, oko 23,40 sati policijski službenici Policijske postaje Trogir zaustavili su vozilo kojim je upravljao 45-godišnjak za kojeg je izdan nalog za dovođenje radi izdržavanja zatvorske kazne. Obavljenom kontrolom utvrđeno je da 45-godišnjak upravlja vozilom bez vozačke dozvole i odbio je zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost droge u organizmu.

Uhićen je i predan je u Centar za dijagnostiku u Zagreb radi izdržavanja kazne zatvora a protiv njega će biti nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog jer je počinio dva prometna prekršaja.

Sinj: Ponavljač vozio prije stjecaja prava na upravljanje, unatoč izrečenim zabranama, odveden na sud

U nedjelju 08.veljače 2026. godine, u 04,30 sati, u gradu Sinju, policijski službenici zaustavili su 30-godišnjeg vozača za kojeg su utvrdili da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola poništena temeljem rješenja PP Sinj negativnih bodova u vremenu od 20.10.2025.god. do 20.10.2027. god. i ne može pristupiti polaganju vozačkog ispita do 20.10.2027.god. Također, utvrđeno je da vozač upravlja vozilom iako su mu na snazi tri izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije i sve mjere su postale pravomoćne 2025.godine.

Obzirom da se radi o upornom ponavljaču prometnih prekršaja, koji je u posljednje dvije godine prijavljivan zbog vožnje za vrijeme dok mu je vozačka poništena, uhićen je i odveden na sud. Sudu je predloženo da mu se odredi zadržavanje, izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

Sud ga je pustio na slobodu navodeći da iako je okrivljeni prethodno kažnjavan, ozbiljnost i intenzitet kršenja prometnog pravila nije tolika da bi u konkretnom slučaju opravdala izricanje zadržavanja kao najteže mjere sprječavanja opasnosti od ponavljanja istovrsnog prekršaja