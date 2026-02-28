Hrvatska veleposlanica u Izraelu: "Bilo je jasno da će doći do napada, samo nismo samo znali tko će prvi"

SAD i Izrael napali su Iran, a ubrzo je uslijedila njihova odmazda. U operaciji nazvanoj "Epski gnjev", američki predsjednik pozvao je na rušenje režima u Teheranu.

Najmanje 53 osobe poginule su u napadu na školu za djevojčice, javlja iranska televizija. Reuters je objavio da su navodno ubijeni iranski ministar obrane i zapovjednik Revolucionarne garde.

Dim, sirene i eksplozije u izraelskim gradovima Tel Avivu, Jeruzalemu i Haifi. Donald Trump je poručio kako se operacijom želi slomiti iranska vojska, ukloniti nuklearni program i srušiti režim. Sve se ovo događa dan poslije nove runde pregovora između SAD-a i Irana.

Osveta je munjevito stigla - Iran je napao američke vojne baze u regiji - Bahreinu, Kataru i Emiratima. U Abu Dabiju poginula je jedna osoba. Zračna luka Dubai zbog napada obustavila je sve letove. Rusija je osudila napade na Iran i traži da odmah prestanu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a, upozorio je da izbijanje rata ima "ozbiljne posljedice" za međunarodni mir i sigurnost.

RTL je kontaktirao hrvatsku veleposlanicu u Izraelu, Veselu Mrđen Korać, koja je kazala da je ovaj napad bio očekivan. Više pogledajte u videu.