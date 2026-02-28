IRAN RAKETIRAO DUBAI "Dobili smo upozorenje da ostanemo u kućama"

"Eksplozije su se čule i raznih dijelova grada. Dobili smo upozorenje u kojemu je rečeno da ostanemo u svojim domovima, da ne izlazimo vani bez prijeke potrebe, te da pratimo informacije putem televizije i radija. Koliko mogu vidjeti iz stana na ulicama je nešto manji promet automobila", ispričala je za 24sata Ana iz Požege koja trenutno živi u Dubaiju.

Podsjetimo, Izrael i SAD su napali Iran u subotu ujutro, a Iran je odma uzvratio udarac. Napadnute su američke baze, a kasnije je Iran napao i Ujedinjene Arapske Emirate. Društvenim mrežama šire se snimke napada.

- Iskreno nije niti malo ugodno, jer nitko ne zna dokle može eskalacija ići. Nitko ovo nije očekivao, nije bio pripremljen. Zalihe hrane i pića nismo gomilali, za sada opskrba je zadovoljavajuća. Nadamo se brzom riješenu ove krize, komunikacije, prvenstveni mobilne mreže rade, pa se javljamo svojim obiteljima koje su u Hrvatskoj - rekla je Ana.

Zasad nema prijavljenih američkih žrtava u iranskim udarima odmazde na američke vojne objekte u Bahreinu, Kuvajtu, Jordanu, UAE-u i Kataru, prema dva američka dužnosnika.

Dužnosnici su rekli da je došlo do oštećenja infrastrukture u Bahreinu nakon što je Iran napao Petu flotu, ali nije jasno je li šteta na bazi ili ne. Izraelske obrambene snage (IDF) priopćile su da njihove zračne snage provode "široki napad na niz vojnih ciljeva" u zapadnom Iranu.

Izrael je zatvorio svoj zračni prostor za civilne letove nakon napada na Iran u subotu ujutro, prema izvješćima u izraelskim medijima. Novinska agencija Tasnim, povezana s Korpusom islamske revolucionarne garde, izvještava da je i iranski zračni prostor zatvoren.