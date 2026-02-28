NEPRIMJERENA ZASTAVICA? Dalmatinci ostali zatečeni prizorom na retrovizoru 25-godišnjaka, reagirala i policija

Građani u Dubrovniku uočili su vozilo na čijem je retrovizoru bila istaknuta nacistička svastika. Uz to što su Dubrovačkom dnevniku poslali fotografije, sve su prijavili policiji.

Iz Policijske uprave za Dubrovački dnevnik potvrdili su kako su njihovi službenici odmah po dojavi izašli na teren i kako su jutros, oko 10.15 sati na Obali Stjepana Radića zatekli i vozilo i vozača. Odgovorili su nam kako se radi o 25-godišnjaku iz Župe dubrovačke koji je prekršajno sankcioniran po članku 5. zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Nacistička zastavica koju je imao u vozilu je, uz potvrdu, oduzeta.

Mladi vozač očito nije slušao na satovima povijesti, niti je ikada zastao nad dokumentima koji svjedoče o najmračnijim poglavljima 20. stoljeća. Jer da jest, znao bi da je pod kukastim križem, simbolom Trećeg Reicha, ubijeno oko 20 milijuna nevinih ljudi, piše Dubrovački dnevnik.

O tome bi trebao razmisliti mladić koji je istaknuo takav simbol u svom vozilu, kojeg je, usput, i nepropisno parkirao.