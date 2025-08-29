Tijekom vikenda pojačana kontrola prometa: Splitska policija najavljuje sankcioniranje najtežih prekršaja

Policijski službenici najavili su da će tijekom predstojećeg vikenda, 30. i 31. kolovoza 2025. godine, provoditi pojačanu kontrolu prometa na cestama diljem Hrvatske. Akcija će biti usmjerena na sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, kao i vozača koji su višestruki ponavljači.

U fokusu policije bit će gruba kršenja propisa o ograničenju brzine, vožnja pod utjecajem alkohola, nekorištenje sigurnosnog pojasa na svim sjedalima te vožnja motocikala bez zaštitne kacige. Posebna pažnja posvetit će se i tzv. distrakcijama u prometu – radnjama koje odvlače pažnju vozača ili pješaka, poput korištenja mobitela. Upravo su takva neodgovorna ponašanja, ističu u policiji, često uzrok najtežih prometnih nesreća.

Upozorenje policije

Policija apelira na sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa i pokažu dodatni oprez, kako ne bi ugrozili vlastite živote i sigurnost drugih.

"Posebno upozoravamo vozače da svojim ponašanjem ne dovode u opasnost najranjivije sudionike – vozače mopeda i motocikala, pješake i bicikliste", poručuju iz policije.

Ova akcija dio je kontinuiranih nastojanja da se smanji broj prometnih nesreća i poveća sigurnost na cestama, a iz policije najavljuju da će i ubuduće nastaviti s pojačanim nadzorima u razdobljima kada je promet intenzivniji.