​Tijekom vikenda 135 vozača isključeno iz prometa, pet osoba odvedeno na nadležni sud

U protekla tri dana na cestama Splitsko-dalmatinske županije policijski službenici sankcionirali su 854 prometna prekršaja, a 135 vozača je isključeno iz prometa jer su vozili pod utjecajem alkohola ili su odbili testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Najveća izmjerena koncentracija alkohola bila je 2,35 g/kg i izmjerena je na području Makarske.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pet osoba je u žurnom postupku odvedeno na nadležni sud zbog počinjenja teških prometnih prekršaja, a dvojici vozača je određeno zadržavanje nakon čega su predani u zatvor:

Okrug Gornji: Ponavljač prometnih prekršaja vozio pod utjecajem alkohola i bez vozačke, predan u zatvor

U petak, 4. srpnja 2025. godine oko 1 sat u mjestu Okrug Gornji policijski službenici zaustavili su 60-godišnjeg vozača mopeda za kojeg je utvrđeno da mu je vozačka dozvola ukinuta. Alkotestiran je i utvrđeno je da upravlja mopedom pod utjecajem alkohola od 1,00 g/kg.

Uhićen je, doveden u policijsku postaju i zadržan do otriježnjenja nakon čega je odveden na nadležni prekršajni sud.

Obzirom da je 60-godišnjak višestruki ponavljač prometnih prekršaja koji je do sada tri puta pravomoćno kažnjen, sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje. Sud je prihvatio prijedlog policije i odredio mu zadržavanje do 9. srpnja 2025. godine nakon čega je predan u zatvor, a do tada će sud donijeti i odluku o odgovornosti i kazniti ga za počinjena prometne prekršaje.

Žrnovnica: Ponavljač prometnih prekršaja vozio iako mu je vozačka ukinuta, odbio testiranje na droge, predan u zatvor

U petak, 4. srpnja 2025. godine oko 9 sati na području Žrnovnice policijski službenici Postaje prometne policije Split zaustavili su 49-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da upravlja vozilom iako mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta zbog toga jer je činjenjem prometnih prekršaja prikupio 12 negativnih prekršajnih bodova. Također, odbio je zahtjev policijskih službenika da obavi preliminarno testiranje na prisutnost droga u organizmu.

Uhićen je i zadržan u policijskoj postaji nakon čega je odveden na nadležni sud.

Obzirom da je 49-godišnjak ponavljač prometnih prekršaja koji je u protekle dvije godine tri puta prekršajno prijavljen zbog vožnje iako mu je vozačka dozvola ukinuta, sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje. Sud je prihvatio prijedlog policije i odredio mu zadržavanje u trajanju od 11 dana nakon čega je predan u zatvor. Sudu je predloženo da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 45 dana i novčana kazna u visino 1.500,00 eura, o čemu će sud naknadno odlučivati.

Mravinci: Dva puta tijekom večeri zaustavljen, vozio unatoč zabrani upravljanja, odveden na sud

U petak. 4. srpnja 2025. godine oko 21 sat na području Mravinaca policijski službenici zaustavili su 57-godišnjeg vozača za kojeg je utvrđeno da upravljan vozilom pod utjecajem alkohola, izmjerena mu je koncentracija od 1,09 g/kg. Također, utvrđeno je da upravljan vozilom iako je već ranije na području Solina isključen iz prometa zbog vožnje u alkoholiziranom stanju i kažnjen je novčanom kaznom od 660 eura. Vozač je unatoč izrečenoj privremenoj mjeri zabrane upravljanja upravljao vozilom i opet je zaustavljen.

Uhićen je i odveden na nadležni sud.

Sudu je predloženo da mu odredi zadržavanje i kazni ga kaznom zatvora u trajanju od 30 dana. Sud ga je pustio na slobodu, a odluka o odgovornosti vozača za počinjene prekršaje biti će donijeta u redovnom postupku.