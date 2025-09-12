Tiho oštećenje jetre: 5 neuobičajenih znakova koje ne smijete zanemariti

Jetra je jedan od najvažnijih organa u tijelu, ali problemi s njezinim radom često ostanu neprimijećeni sve dok bolest ne uznapreduje. Upravo zato važno je obratiti pozornost na suptilne znakove koje nam tijelo šalje, čak i ako ih lako možemo zamijeniti za nešto bezopasno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Oštećenje jetre može napredovati godinama bez ikakvih vidljivih simptoma. U nekim slučajevima jetra izgubi i do 90% svoje funkcije prije nego što se pojave jasni znakovi da nešto nije u redu. Zato je ključno na vrijeme prepoznati male, ali značajne promjene koje upućuju na to da je jetra preopterećena ili oštećena.

Znakovi na koje treba obratiti pozornost:

1. Osjećaj punoće s desne strane trbuha

Osjećaj težine ili pritiska ispod desnog rebra može biti posljedica povećane ili upaljene jetre. Mnogi taj osjećaj zamijene za probavne smetnje ili bol u mišićima, ali ako se ponavlja, treba ga shvatiti ozbiljno. Bol se ponekad širi prema desnom ramenu.

2. Umor i smanjena izdržljivost

Ako vam se čini da ste stalno iscrpljeni, iako spavate dovoljno i hranite se redovito, razlog može biti u jetri. Kada jetra ne radi kako treba, smanjuje se i sposobnost tijela da proizvodi energiju.

3. Svrbež kože, posebno na stopalima

Kronični svrbež, osobito na tabanima, može biti znak da jetra ne uspijeva pravilno filtrirati žučne soli koje tada završavaju u krvotoku. Ovaj svrbež ne prolazi ni uz kreme ni antihistaminike i često se pogoršava noću.

4. Crvene mrlje i paukolike vene na koži

Kod oslabljene funkcije jetre dolazi do hormonske neravnoteže, posebno povećanja razine estrogena. Posljedica toga mogu biti male crvene mrlje ili proširene kapilare na gornjem dijelu tijela, najčešće na prsima i rukama. Kod muškaraca se može pojaviti i povećanje tkiva dojke.

5. Niska razina vitamina D

Jetra aktivira vitamin D u tijelu. Ako ne radi kako treba, dolazi do nedostatka ovog važnog vitamina, što može oslabiti imunitet, izazvati bolove u mišićima i povećati rizik od upala. Često se to ne povezuje odmah s jetrom, iako je uzročno povezano.

Zašto ne treba ignorirati ove simptome

Svaki od navedenih simptoma sam po sebi možda ne djeluje zabrinjavajuće. No kada se pojave zajedno, osjećaj pritiska u trbuhu, kronični umor, kožni problemi i nedostatak vitamina D, to može biti ozbiljan znak da jetra pati.

Budući da jetra ne šalje "glasne" signale kao neki drugi organi, moramo pažljivo slušati one tihe. Rana reakcija, kroz promjene u prehrani, više kretanja, prestanak konzumacije alkohola i liječničke preglede, može pomoći da spriječimo trajna oštećenja.