Thompson se emotivno oprostio od Halida: "Napustio nas je veliki čovjek"

Nakon vijesti o smrti Halida Bešlića, oproštajne poruke stižu sa svih strana regije. Svojim se riječima oprostio i Marko Perković Thompson, koji je na društvenim mrežama izrazio tugu zbog odlaska legendarnog pjevača.

"Napustio nas je veliki čovjek i veliki glazbenik, Halid Bešlić. Obitelji i prijateljima izražavamo iskrenu sućut.

Počivao u miru Božjem!"

Objava je potpisana imenom Marko Perković Thompson i tim, a izazvala je brojne reakcije pratitelja koji su u komentarima dijelili sjećanja i poruke sućuti.

Halid Bešlić, jedan od najpoznatijih izvođača narodne glazbe s ovih prostora, preminuo je u 72. godini života nakon duge borbe s bolešću.