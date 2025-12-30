Thompson primio priznanje branitelja za osobu godine

Dok zagrebačka gradska vlast ostaje pri odluci prema kojoj Marku Perkoviću Thompsonu više nisu dopušteni nastupi u prostorima pod upravljanjem Grada Zagreba, njegova se glazba u ponedjeljak čula iz dvorane HVIDRA-e u Slovenskoj ulici, gdje mu je uručeno priznanje “Osoba godine 2025.”.

U Zagrebu je u dvorani HVIDRA-e Marku Perkoviću Thompsonu uručeno priznanje “Osoba godine 2025.” te Zahvalnica za promicanje vrijednosti Domovinskog rata i dugogodišnju potporu hrvatskim braniteljima, stradalnicima i ratnim vojnim invalidima Grada Zagreba, piše 01portal.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dodjelu priznanja inicirale su braniteljske udruge, među kojima su HVIDRA, Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata ’91. i druge srodne organizacije. Organizatori navode da je odluka donesena na temelju Thompsonova djelovanja tijekom protekle godine, koje je obilježeno brojnim koncertima, velikim interesom publike i stalnom prisutnošću njegovih pjesama na hrvatskoj glazbenoj sceni.

Posebno emotivan trenutak svečanosti bio je kada se u dvorani zapjevala pjesma Sine moj. Pjesmu nije izvodio sam autor, već je bila otpjevana njemu u čast, a Thompson ju je, vidno dirnut i sa suzama u očima, slušao s mjesta među uzvanicima.

– U ime cijelog MPT tima iskreno zahvaljujemo hrvatskim braniteljima, stradalnicima i ratnim vojnim invalidima na ukazanom priznanju i povjerenju. Vaša žrtva, hrabrost i ljubav prema domovini trajna su inspiracija i obveza da vrijednosti Domovinskog rata čuvamo, poštujemo i prenosimo budućim naraštajima – poručio je Thompsonov tim u objavi.

Organizatori su pritom naglasili Thompsonov dugogodišnji angažman na događanjima važnima za braniteljsku populaciju, kao i javno isticanje značaja očuvanja vrijednosti koje proizlaze iz Domovinskog rata. Njegov glazbeni rad, kako navode, godinama se prepoznaje kao oblik potpore braniteljima i sjećanju na ključne trenutke moderne hrvatske povijesti.

Svečani program dodjele predvodila je Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata ’91., a sudjelovali su predsjednik udruge Mladen Pavković, predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade Puma Robert Puja te predsjednica Udruge zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara Zorica Gregurić. Među uzvanicima su bili i akademik Josip Pečarić, don Anđelko Zdeslav Kaćunko, glazbeni producent Vladimir Mihaljek Miha, predsjednik Uprave Croatia Recordsa Želimir Babogredac, Mirko Švenda Žiga, kao i Zagrebačke mažoretkinje, koje su svečanosti dale dodatnu kulturno-glazbenu dimenziju, piše 01portal.