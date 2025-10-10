Thompson o prijavi zbog ZDS: "Kod nekih duh komunizma još živi"

Na službenom Instagram profilu Marka Perkovića Thompsona objavljen je odgovor na prekršajnu prijavu Antifašističke lige Hrvatske, Documente i braniteljske udruge VeDRA, koju su uz podršku troje građana koji su preživjeli ustaške i nacističke zločine, podnijeli Ministarstvu unutarnjih poslova protiv Marka Perkovića.

"Jugoslavija je mrtva", rekao je Thompson na koncertu u Sinju. "Očito kod nekih duh komunizma još živi, a prijava, 'partija mi sudi', je besmislena iz samopromocije i nostalgije za nikad neprežaljenom Jugoslavijom - Hrvatski čovjek je živ i uvijek će biti za svoj dom spreman!", piše u objavi.

Prijava zbog koncerata u Zagrebu i Sinju

Prijava se odnosi na Perkovićevo izvođenje ustaškog pozdrava “Za dom spremni” na koncertima održanima 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu i 4. kolovoza u Sinju. Podnositelji smatraju da je time počinio produljeni prekršaj protiv javnog reda i mira, jer se radi o uzvikivanju simbola suprotnog Ustavu i vrijednostima antifašizma na kojima počiva Republika Hrvatska.

U prijavi se podsjeća da je Ustavni sud u više odluka jasno utvrdio kako je “Za dom spremni” ustaški pozdrav i kao takav protuustavan. Navodi se i da je odluka Visokog prekršajnog suda kojom je za pjesmu “Bojna Čavoglave” napravljena iznimka u suprotnosti s tumačenjima Ustavnog suda.

Kao presedan spominje se slučaj Josipa Šimunića, koji je pravomoćno osuđen zbog istog pokliča, a njegovu je presudu potvrdio i Europski sud za ljudska prava, ocijenivši da takva zabrana ne krši slobodu izražavanja.

"Pozdrav koji vrijeđa žrtve i narušava identitet Domovinskog rata"

Podnositelji smatraju da javno izvikivanje pozdrava pod kojim su u logorima NDH ubijene desetine tisuća ljudi duboko vrijeđa preživjele žrtve i njihove obitelji. U prijavi se naglašava da takvo veličanje režima nanosi štetu i Domovinskom ratu, jer ga lažno povezuje s ustaštvom.

“Braniteljska udruga VeDRA odlučno se protivi narušavanju ustavnog identiteta Domovinskog rata”, navodi se u priopćenju.

Organizacije koje stoje iza prijave očekuju da policija i pravosudna tijela postupe u skladu sa zakonom i postojećom praksom. Najavili su da će o postupku i reakciji MUP-a javnost obavijestiti na konferenciji za medije 20. listopada, piše Index.