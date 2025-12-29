Thompson kreće u akciju, prijavit će Tomaševića USKOK-u

Pjevač Marko Perković Thompson i njegov tim pokreću kaznene postupke zbog zabrane održavanja drugog koncerta u Areni Zagreb. Thompsonov odvjetnik Andro Marijanović potvrdio je da će kaznene prijave protiv zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i direktora Arene Sretana Šarića biti podnesene USKOK-u, piše 24 sata.

Marijanović tvrdi da je Tomašević postupao iz osobnog političkog interesa, na štetu interesa Grada Zagreba i gradskog proračuna, jer nije dopustio održavanje drugog koncerta, zbog čega je Arena ostala prazna i bez prihoda. Naglašava da se prijave ne odnose na Zagrebački holding, već isključivo na Tomaševića i Šarića osobno, koji će, prema njegovim riječima, za štetu odgovarati vlastitom imovinom.

Odvjetnik smatra da zaključak Gradske skupštine o zabrani simbola koji potiču na mržnju nema pravnu težinu te ističe da protiv Thompsona niti organizatora nije podnesena nijedna prekršajna ili kaznena prijava. Tvrdi i da komunikacije s Gradom nije bilo unatoč upućenim dopisima i zahtjevima za sastanke.

Marijanović cijeli slučaj naziva političkom korupcijom te upozorava da Grad nije donio jasna pravila za buduće izvođače, dodajući da je kazneni postupak tek početak šire pravne priče.

Iz Grada Zagreba kratko su poručili da svatko tko smatra da su mu povrijeđena prava može koristiti zakonom predviđene pravne mehanizme.