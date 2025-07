"Thompson je fenomen. On promiče istinske vrijednosti – obitelj, vjeru i Domovinu"

Za Dalmaciju Danas koncert Marka Perkovića Thompsona komentira Hrvoje Znaor

Nikad više nije bilo medijskog crnila oko najvećeg koncerta u svijetu – onog Marka Perkovića Thompsona, koji je u subotu, 5. srpnja 2025. godine na zagrebačkom Hipodromu, upisao se u povijest kao svjetski glazbeni i nacionalni fenomen. Danima prije koncerta ostavljao se kroz medije takav jedan psihološki teret i pritisak na sve sudionike, od organizatora do posjetitelja, sa svim mogućim lošim scenarijima. Najmanje ili nikako dobrim.

Pumpanje jedne isključivo negativne atmosfere medijskog linča, uzimanje "meritornih izjava" kojekakvih glumaca, pjevača, političara, glazbenih kritičara, povjesničara i sl. lijeve provenijencije u svezi lika i djela Marka Perkovića Thompsona, kao da je to jedino bitno za koncert i kao da je to jedino mjerilo važnosti ovog velebnog glazbeno-produkcijskog doživljaja nikad viđenog u svijetu, tek je vrhunac licemjerstva njihovih opusa i većine onoga o čemu pišu, govore ili se zalažu.

"Nacistički i komunistički režimi provodili masovna ubojstva, genocid, deportacije"

Jer, očito, ta medijska lijeva provenijencija cijeni samo ono što njima odgovara, pritom (svjesno) zanemarujući da su mnogi srpski glazbenici nastupali po nekoliko puta po hrvatskim gradovima i arenama, a da su se neki dobrano "očešali" o hrvatske zakone (posebno uvredama protiv hrvatske države i ustavnosti), pa je zato tim više stvoren revolt i snaga ujedinjenja koju jedino na sebi svojstven način u svojim pjesmama prenosi MPT.

Kad se osuđuje veličanje ustaštva na bilo kojoj sportskoj ili zabavnoj prigodi, neka oni kojima je to posao to i odrade i procesuiraju takve (što bi rekli naši vrli političari – nek' institucije odrade svoj posao), ali onda i one koji dan-danas veličaju petokraku i četničke simbole pod kojima su u Hrvatskoj počinjeni mnogi ratni zločini i ubijeni mnogi Hrvati u Domovinskom ratu.

Napomena da je Europski parlament usvojio 19. rujna 2019. rezoluciju naziva "Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe (2019/2819(RSP))", kojom je osudio i izjednačio nacističke i komunističke zločine kao i zločine svih ostalih režima. U njoj se, između ostaloga, podsjeća kako su "nacistički i komunistički režimi provodili masovna ubojstva, genocid, deportacije i doveli do nezapamćenih gubitaka života i slobode u 20. stoljeću u dotad neviđenim razmjerima u ljudskoj povijesti", a također i poziva "sve države članice EU-a da provedu jasno i principijelno preispitivanje zločina i djela agresije koje su počinili totalitarni komunistički režimi i nacistički režim".

Stoga, nametanje "njihove jedine istine" je jedna posebna priča i tema za šire rasprave jer, ukratko, "nametači takve istine" ne podnose nikakvo tuđe mišljenje. Onaj tko misli drugačije nema pravo na izražavanje svoga stava. Zalud bilo kakvi argumenti. Ne dopuštam da mi ti i takvi nameću da sam fašist (jer nisam) što i ako slušam Thompsona ili da "njihova istina" je jedini kriterij.

Ovo je bio ogroman, možda i nikad veći sigurnosni ispit za sve hrvatske službe sigurnosti. Procjenjuje se da je na koncertu bilo angažirano za sustav sigurnosti oko 14.370 ljudi, među kojima 6.523 policajca, 4.993 redara, 70 profesionalnih vatrogasaca te 26 timova hitne pomoći. Treba pohvaliti hrvatsku policiju, SOA-u i ostale javne službe, redare i zaštitare za odrađene pripremne radnje, kako prije, tako i za vrijeme koncerta, koji su u suradnji s Gradom Zagrebom sve odradili na vrhunskom nivou.

Za sve dušobrižnike koji pišu kako je ostao kaos s čistoćom javnih površina, tek napomena da je svaka stavka uglavljena u ugovore koje su potpisali tim Marka Perkovića Thompsona i određene službe, od policije do Čistoće, te da bi sve uredno trebalo biti vraćeno u prvobitno stanje i očišćeno te naplaćeno. Inače, na svim drugim raznim koncertima i javnim okupljanjima bude sve idilično, zar ne?!? U Zagrebu je iznos fiskaliziranih računa u subotu bio tri puta veći od prosjeka prethodnih dana. Sigurno, ovakav događaj je prilika i za zaradu na svim poljima jer je ogroman broj potrošača na jednom mjestu.

"Marko Perković Thompson je fenomen"

Opaske pojedinih medija kako cijena domoljublja ide kroz džep zbog cijena usluga na samom koncertu, još su jedan u nizu zločestih objeda kojima su pokušali skrenuti pozornost javnosti. Jer inače cijene na Ultri su super prihvatljive, kao i na festivalima po Novalji, Zrću ili na Hvaru, a tek na koncertima Lepe Brene, Prijovićke i ostalih. Kod njih je sve idealno, super jeftino i divno.

Šalu na stranu, organizator je odradio savršen posao, podigao letvicu jako visoko i ne vjerujem da itko osim Marka Perkovića Thompsona je u mogućnosti napraviti ovo na produkcijskom, tehničkom i svakom drugom nivou. Svi drugi će ga, voljeli ga ili ne, i dalje gledati u leđa i olajavati, a on, što je vrijeme i pokazalo, postojao je i ostat će sve jači i popularniji. To je činjenica koliko god se ona trudila iskriviti. Marko Perković Thompson je fenomen koji kroz svoje pjesme njeguje i promiče istinske vrijednosti – obitelj, vjeru i Domovinu.

