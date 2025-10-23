Thompson ide na turneju po hrvatskim gradovima. Evo kada i gdje dolazi

Marko Perković Thompson kreće na dvoransku turneju krajem ove godine. Vijest je objavljena na njegovim službenim profilima uz raspored koncerata i datume održavanja.

“Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona”, stoji u objavi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Turneja počinje 21. studenog 2025. u Osijeku, u dvorani Gradski vrt. Slijede nastupi u Varaždinu 7. prosinca (Sportska dvorana) i Zadru 12. prosinca (Dvorana Krešimira Ćosića), dok će završni koncert biti održan 27. prosinca u zagrebačkoj Areni.

Prodaja ulaznica za sve koncerte kreće u utorak, 28. listopada 2025., putem sustava Entrio.