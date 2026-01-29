Close Menu

Thompson bi pjevao rukometašima. Evo što kažu iz Grada Zagreba

Hrvatski rukometaši u petak u 17.45 sati igraju protiv Njemačke u polufinalu Europskog prvenstva. Pobijede li i izbore finale u Zagrebu bi im se na Trgu bana Josipa Jelačića mogao organizirati veličanstven doček, baš kao prošle godine

Želja rukometaša je da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson, uz čije pobjede slave nastupe. No, evo što kažu u Gradu o mogućem nastupu Thompsona na Trgu.

– Odluka se ne odnosi isključivo na javne ustanove, nego i na gradske površine. U slučaju da Thompson zatraži nastup na Trgu, takvu dozvolu neće dobiti – izjavila je SDP-ova zastupnica Sara Medved.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

– Umjesto da se govori o uspjehu rukometaša, u fokus je stavljen jedan pjevač. Ne znam zašto se to radi i kome je u interesu – smatra predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP).

Prevedeno, ništa od nastupa Thompsona na mogućem dočeku rukometaša. Na to pitanje odgovor je dao i HDZ, piše Nacional

– Čestitke našim rukometašima. Nadamo se da će ih gradonačelnik dočekati bez obzira na medalju. Nadamo se da će se pjevati pjesme koje oni žele. Hoće li zabraniti i Dinamu nastupe na Maksimiru zbog transparenta koji su navijači istaknuli na utakmici – rekao je Marko Župan.

