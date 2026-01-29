Thompson bi pjevao rukometašima. Evo što kažu iz Grada Zagreba

Želja rukometaša je da im na dočeku pjeva Marko Perković Thompson, uz čije pobjede slave nastupe. No, evo što kažu u Gradu o mogućem nastupu Thompsona na Trgu.

– Odluka se ne odnosi isključivo na javne ustanove, nego i na gradske površine. U slučaju da Thompson zatraži nastup na Trgu, takvu dozvolu neće dobiti – izjavila je SDP-ova zastupnica Sara Medved.

– Umjesto da se govori o uspjehu rukometaša, u fokus je stavljen jedan pjevač. Ne znam zašto se to radi i kome je u interesu – smatra predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić (SDP).

Prevedeno, ništa od nastupa Thompsona na mogućem dočeku rukometaša. Na to pitanje odgovor je dao i HDZ, piše Nacional.

– Čestitke našim rukometašima. Nadamo se da će ih gradonačelnik dočekati bez obzira na medalju. Nadamo se da će se pjevati pjesme koje oni žele. Hoće li zabraniti i Dinamu nastupe na Maksimiru zbog transparenta koji su navijači istaknuli na utakmici – rekao je Marko Župan.