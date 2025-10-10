The Division Men u Ghetto klubu

U srijedu 15. listopada, u Ghetto klubu u Splitu nastupit će sastav THE DIVISION MEN.

THE DIVISION MEN je akustični duo iz El Pasa u Texasu, USA. Bend je upravo dovršio svoj četvrti studijski album, koji će uskoro biti objavljen za izdavačku kuću Motor Music iz Berlina. Nastup u Academia Club Ghetto u Splitu dio je tromjesečne europske turneje na kojoj promoviraju novi album.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Postavu benda čine osnivač J. Spencer Portillo (vokal, akustična gitara) i Caroline Rippy Portillo (vokal, bas gitara). Ime benda proizašlo je iz ideje o suradnji umjetnika iz različitih dijelova svijeta, neovisno o lokaciji. Njihova glazba je opisana kao filmska, mračna i romantična.

Spencer Portillo rođen je u Los Angelesu, Kalifornija, ali je odrastao u Texasu. Njegovi korijeni snažno prožimaju tekstove pjesama, koji često donose atmosferske portrete ljubavi, života i smrti u pograničnom gradu. Caroline je rođena u San Antoniju, Texas, a od 2007. do 2012. svirala je bas gitaru u bendu Tito & Tarantula.

https://www.divisionmen.com/

https://divisionmen.bandcamp.com/

www.youtube.com/channel/UCxyxJ_JLZcJvupU-9jgXxwA

Početak koncerta je u 20:30

Za više informacija pratite Ghetto klub na društvenim mrežama:

https://web.facebook.com/AcademiaClubGhetto/

https://www.instagram.com/academiaclubghetto/