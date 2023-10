TEŽAK UDARAC ZA VATRENE Hrvatska poražena u Walesu!

Hrvatska danas od 20:45 igra protiv Walesa u Cardiffu utakmicu 8. kola skupine D kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se održati 2024. Wales je pobijedio Hrvatsku na Poljudu u 1. kolu golom u sučevoj nadoknadi. Izbornik Dalić ni u ovoj utakmici ne može računati na ozlijeđene Perišića, Petkovića, Ivanušeca i Kramarića.

Susret je započeo minutom šutnje za žrtve Izraela u pojasu Gaze. Prvi su konkretnije zaprijetili Velšani u 1. minuti kada je Moore glavom spustio za Williamsa, ali Livaković je uhvatio ubačaj velškog veznjaka. Minutu zatim Roberts je iz auta ubacio u kazneni prostor, ali sudac Massa označio je prekršaj nad Vidom. U 7. je minuti Juranović tražio Modrića na desnom krilu, ali vratar Ward izašao je s crte i otklonio opasnost. Pet je minuta zatim Brooks posalo dijagonalu na lijevo krilo, Wilson je pobjegao Vidi, i izbio je pred Livakovića, ali stoper je Hrvatske uspio otkloniti opasnost.

U 18. je minuti Hrvatska uputila prvi udarac na susretu, Juranović je ubacio s desne strane i pronašao Musu koji je pucao glavom sa sedam metara, no lopta je otišla visoko preko grede. Tri minute kasnije požutio je Vida srušivši Wilsona. Velšani su iz slobodnog udarca s 20-ak metara pokušali zaprijetiti preko Wilsona, ali Livaković je odbio u korner. U 29. je minuti Gvardiol očistio ispred Robertsa.

U 30. je minuti Williams opalio s 20 metara u malu mrežicu, ali obranio je Livaković. Osam minuta zatim pokušala je Hrvatska kombinacijom iz slobodnog udarca s 35 metara, no Modrić i Barišić nisu se uspjeli sporazumjeti. U 44. je minuti Moore spustio glavom za Wilsona kojeg je ispratio Juranović i uspio mu je zasmetati pred Livakovićem. To je ujedno bila i posljednja prilika poluvremena u kojoj nije bilo sučeve nadoknade, a ni golova u mreži.

Na početku drugog poluvremena mijenjao je Dalić: iz igre su izašli Juranović, Musa i Brekalo, a zamijenili su ih Beljo, Stanišić i Pašalić. Nedugo zatim Velšani su zatresli mrežu: Wilson je pobjegao Vidi i lagano prebacio loptu preko Livakovića za vodstvo od 1:0. U 50. je minuti James izborio loptu pored dva hrvatska igrača, prošao je po desnom krilu i poslao nisku loptu na peterac, Moore je pokušao petom, ali obranio je Livaković. Sedam minuta zatim ozlijedio se Brooks, a zamijenio ga je James. U 58. je minuti Brozović poslao dugu loptu za Stanišića koji je ubacio na drugu stativu za Belju, a on je pokušao vratiti na peterac, međutim, očistila je velška obrana.

U 60. minuti Sosa je zamijenio Barišića. U istoj je minuti Wales povećao prednost: James, koji je ušao tri minute ranije umjesto ozlijeđenog Brooksa, ubacio je u kazneni prostor gdje je bio Wilson koji je glavom poslao loptu u mrežu pored ukopanog Livakovića za udvostručenje vodstva. Devet je minuta zatim Majer posalo loptu na peterac, a Pašalić je ostao za korak kratak pred Wardom. U 69. je minuti James pobjegao Stanišiću i opalio, no udarac je otišao pored vratnice. Minutu je kasnije Brozović proslijedio Modriću koji je dodao povratnu loptu, ali očistio je James.

U 75. minuti Pašalić zabija deseti pogodak za Hrvatsku i vraća nadu Hrvatima: Modrić je izveo korner, Moore je spustio loptu za Pašalića koji je glavom pospremio u mrežu Warda za smanjenje vodstva, 2:1. Tri je minute potom Beljo mogao poravnati rezultat, ubacio je Sosa, a hrvatski je napadač bio sam na sedam metara od Warda, no udarac glavom nije bio precizan. U 81. je minuti izašao Wilson, zamijenio ga je Broadhead. U istoj je minuti Barišić zavrnuo na peterac, a Rodon je izbacio u korner. U 86. je minuti James požutio zbog prekršaja nad Pašalićem koji je povukao kontru. Tri minute zatim požutio je i Brozović. U petominutnoj sudačkoj nadoknadi jedini je priliku imao Beljo u 4. minuti nakon ubačaja Sose, pucao je glavom, no to je bio lak posao za Warda.

Hrvatska je ovim porazom zadržala drugo mjesto u skupini upisavši drugi poraz u kvalifikacijama, a oba joj je nanio Wales. Iduću će utakmicu igrati 18. studenog protiv Latvije.

WALES: Ward – Roberts, Mepham, Rodon, Davies – James, Wilson, Ampadou, Williams - Brooks, Moore

Klupa: Hennessey, King, Lockyer, Bradshaw, Levitt, Cullen, Savage, Poole, Low, James, Sheehan, Broadhead

HRVATSKA: Livaković - Juranović, Gvardiol, Vida, Barišić - Modrić, Kovačić, Brozović - Majer, Musa, Brekalo

Klupa: Labrović, Ivušić, Stanišić, Erlić, Šutalo, Vlašić, Pašalić, Moro, Sosa, Beljo

